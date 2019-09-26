Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Московский городской суд отклонил жалобу на арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса "Единой России".

Суд посчитал оправданными доводы следствия о том, что Мифтахов, находясь на свободе или под домашним арестом, может скрыться. Таким образом, он остаётся в следственном изоляторе минимум до 7 декабря.

Аспирант мехмата МГУ, 25-летний Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки, следы которых подтвердили члены Общественной наблюдательной комиссии.

7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Теперь аспиранта обвиняют в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы.​

Мифтахов вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.