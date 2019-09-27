В зоне боевых действий в Ливии замечены российские наёмники

Российские наёмники замечены в зоне боевых действий в Ливии. После свержения лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году в стране продолжается гражданская война. Столицу республики Триполи, контролируемую признанным международным сообществом Правительством национального согласия, осадили войска Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара. На его стороне участие в боях принимают российские граждане, пишет сегодня расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Расследователям удалось изучить фотографии личных вещей одного из бойцов, воюющих на стороне Ливийской национальной армии. Вещи были оставлены после авиаудара правительственных сил по городу Асбия неподалёку от аэропорта Триполи. Банковская карта, брошенная на месте авиаудара, принадлежит россиянину Вадиму Бекшенёву. Он, согласно данным из соцсетей, вероятно, служил в морской пехоте Балтийского флота. А после этого — в так называемой Частной военной компании "Вагнера" — военной группировке, принимавшей участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии.

Среди фотографий Бекшенёва расследователи обнаружили медаль ЧВК "Вагнера" "За победу над ИГИЛ". Связаться с ним Conflict Intelligence Team не удалось, пережил ли он авиаудар — неизвестно.

Кроме фотографий Бекшенёва CIT обнаружили снимки людей в разных типах экипировки с европейскими лицами, которых местная воюющая на стороне правительства группировка назвала российскими военнами. расследователям не удалось опознать людей на фотографиях, однако они сняты в нескольких километрах от точки, где была обнаружена военная техника российского производства — добронированный грузовик "Урал", аналогичный тому, что использовались ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской Республике и в Сирии. Исследователи отмечают, что это так же может указывать на участие наёмников в боевых действиях.

25 сентября ​агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Ливии и среди западных наблюдателей сообщило о переброске в страну более сотни бойцов ЧВК "Вагнера". По данным издания, наёмники прибыли в страну в начале сентября и оказывают военную поддержку войскам Хафтара.

В ноябре прошлого года предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК, присутствовал на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и Хафтаром.

Через 9 месяцев после этого, в июле 2019 года, в Ливии были арестованы российский политтехнолог Максим Шугалей, который известен своей работой на структуры Пригожина, и его переводчик Самер Суэйфан. Власти подозревают их в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране.

Новость дополняется