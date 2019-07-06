Би-би-си: задержанный в Ливии россиянин связан с Пригожиным

Один из граждан России, задержанных в Ливии по делу о вмешательстве в выборы, связан со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина.

Как выяснили издание "Проект" и Русская служба Би-би-си, россиянина зовут Максим Шугалей, он – политтехнолог из Санкт-Петербурга и работал в интересах Пригожина на президентских выборах в Мадагаскаре.

Источник Би-би-си также назвал имя второго задержанного. Это гражданин России арабского происхождения Самер Хасан Суэйфан, работавший переводчиком.

Позднее задержание Максима Шугалея и ещё одного неназванного сотрудника подтвердили в Фонде защиты национальных ценностей. Там утверждают, что россияне проводили социологические опросы и не вмешивались в избирательный процесс в Ливии.

Би-би-си отмечает, что создатель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич работает главным редактором англоязычного сайта USA Really. Это проект Федерального агентства новостей, которое, по данным американских властей, финансирует Евгений Пригожин.

Малькевич заявил в беседе с РИА Новости, что вёл закрытые переговоры об освобождении своих сотрудников. В Министерстве иностранных дел России сообщили, что ведомство обратило внимание на информацию западных СМИ о задержанных в Ливии гражданах.