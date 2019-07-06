Би-би-си: задержанный в Ливии россиянин связан с Пригожиным

Один из граждан России, задержанных в Ливии по делу о вмешательстве в выборы, связан со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина.
Как выяснили издание "Проект" и Русская служба Би-би-си, россиянина зовут Максим Шугалей, он – политтехнолог из Санкт-Петербурга и работал в интересах Пригожина на президентских выборах в Мадагаскаре.
Источник Би-би-си также назвал имя второго задержанного. Это гражданин России арабского происхождения Самер Хасан Суэйфан, работавший переводчиком.
Позднее задержание Максима Шугалея и ещё одного неназванного сотрудника подтвердили в Фонде защиты национальных ценностей. Там утверждают, что россияне проводили социологические опросы и не вмешивались в избирательный процесс в Ливии.
Би-би-си отмечает, что создатель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич работает главным редактором англоязычного сайта USA Really. Это проект Федерального агентства новостей, которое, по данным американских властей, финансирует Евгений Пригожин.
Малькевич заявил в беседе с РИА Новости, что вёл закрытые переговоры об освобождении своих сотрудников. В Министерстве иностранных дел России сообщили, что ведомство обратило внимание на информацию западных СМИ о задержанных в Ливии гражданах.
- Накануне агентство Bloomberg сообщило о задержании в Ливии двух россиян, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы. Издание ссылалось на письмо Генеральной прокуратуры страны и двух неназванных чиновников. Известно, что задержанные находятся под стражей с мая этого года, у них изъяты компьютеры и флеш-карты.
- По данным прокуратуры, россияне пытались организовать встречу с Саифом аль-Исламом Каддафи, одним из сыновей убитого в 2011 году бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Агентство Bloomberg предполагает, что Каддафи-младший может стать кандидатом в президенты Ливии, опираясь на поддержку Москвы.
- Издание "Проект" в марте сообщало, что в двадцати африканских странах работает от 100 до 200 политтехнологов, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Они якобы пытаются повлиять на местные политические процессы и помочь пророссийским кандидатам победить на выборах. Среди стран, упомянутых в расследовании, была и Ливия.
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