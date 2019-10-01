Это Собянин виноват! Денис Камалягин – о сити-позитиве

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Я считаю, что во всём виноват Собянин! Вот именно мэр Москвы и его команда. Если до этого российские политтехнологи предпочитали просто ограждать свое население от местного негатива и рассказывали, как всё плохо у "хохлов", грузин, армян (список дополняется), то собянинская команда начала формировать в медиапространстве параллельную реальность, мало имеющую отношения к действительности. Оседлав топ Яндекса, они создали вечный мем о том, как похорошела Москва при Сергее Семёновиче.



Смеяться над этим можно сколько угодно, но на заметную часть населения России сеансы позитива вполне себе влияют. Политтехнологи и аппаратчики кириенковской закваски таким пластмассовым позитивом заразились очень быстро и решили осваивать его на провинциальных просторах. В самом деле, почему Псков не может похорошеть при Михалюриче, а, например, Новгород при Андрейсергеиче?

Поколение губернаторов, которых прозвали "технократами", ринулось строить свой "сити-позитив". Не имея при этом и близко московских бюджетов и возможностей. Наиболее чудно, как мне кажется, это строительство сити-позитива смотрится в двух самых вымирающих регионах России – Псковской и Новгородской областях. Это что-то типа "помирать, так с музыкой". А поэтому вот у нас для вас бесконечные молодёжные форумы, прожекты, стратегии, опять форумы, на которых мы бесконечно обсуждаем "стратегии будущего". О проблемах сегодняшних не говорим – ну зачем о проблемах, у нас здесь "позитивная повестка".

В итоге жизнь в регионах превратилась в лакированную бандуру, которая к действительности не имеет отношения. Власть и население живут в разных плоскостях, в разных условиях, в разных эпохах и говорят о разных проблемах. В Псковской области жители говорят о том, что есть у них проблема: в районах закрываются целые отделения в больницах, поскольку нет врачей, оптимизируются школы, нет дорог и т. д. и т. п. А для властей основная проблема в том, что в ежегодном плане на февраль пока не запланировано ни одного молодёжного форума.

Генератор губернаторских новостей выдаёт всё больше будущего времени: "будет сделано", "будет исправлено", "область получит", "в регион направят". Говорить про будущее вообще очень выгодно: когда ещё оно наступит! Местные власти научились избегать любых фраз в настоящем времени и уж тем более ответов на всё более тревожные вопросы о том, что происходит здесь и сейчас. Население им – про больницы и школы, а они в ответ обещают построить в какой-нибудь умирающей деревне очередную никому не нужную воркаут-площадку (это такая штука для занятий гимнастикой на свежем воздухе).

Политически слабые губернаторы по производной окружают себя политически слабыми командами: во веки и во все времена подчинённый не должен быть умнее начальника

В Псковской области есть примечательный инфраструктурный объект: ОАО "Псковавиа", который не удалось приватизировать, потому что питерский инвестор в один момент сказал: "Э-э-э, вот тут у вас фактически две компании: авиаперевозчик с сотнями миллионами долгов и ликвидный аэропорт. Я не хочу долги, я хочу ликвидный аэропорт". Так же и новые губернаторы-технократы пришли в свои регионы и сказали: "Я не хочу долги, я хочу ликвидный аэропорт!" Именно поэтому в Псковской области есть "белый всадник", губернатор Михаил Ведерников, благодаря которому в листьях деревьев происходит фотосинтез, а над Псковщиной каждый день встаёт солнце, и "черный всадник", первый вице-губернатор Вера Емельянова, которая на встречах краснеет перед теми, кому не до воркаут-площадок. Так было со знаменитой семьёй Перчиковых, так было с образовательным учреждением "Подросток", которое 2 сентября выкинули из собственного помещения. Так бывало много раз.

А ещё новые губернаторы умеют раздавать указания и контролировать. Брать под контроль – это вообще такая фишка. Кто при этом должен управлять, организовывать работу – не очень понятно. Это как в старой шутке: ребят, я не знаю, как это на практике работает, я за концепцию отвечаю. В случае с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым такое вполне объяснимо: много лет он работал в полпредствах президента, где главное контролировать, а не работать. Этакая работа "особиста". Контролировать, зачищать, устранять конкуренцию и конфликты. Когда "особист" становится губернатором, то автоматически начинает устранять потенциальные угрозы (часто мифические) самому себе. То есть уничтожать политическую конкуренцию самому себе. При этом результаты такой политики все чаще оказываются самыми для власти неожиданными: в Псковской области на последних выборах "Единая Россия" проиграла своему самому принципиальному оппоненту, "Яблоку", половину избирательных кампаний.

Каждый новый призыв губернаторов демонстрирует отрицательную выбраковку. Политически слабые губернаторы по производной окружают себя политически слабыми командами: во веки и во все времена подчинённый не должен быть умнее начальника. Да, в системе ещё пока остаются (каким-то чудом) опытные специалисты. Но любой менеджер знает, что прочность цепи равна прочности самого слабого звена этой цепи. Ну и, конечно, новые губернаторы почти не дают прямых и развёрнутых интервью. Этому факту принято придавать некий ореол сакральности, мол, человек занятой, важный, ну и не каждый смертный может и должен с ним общаться. Правда жизни в том, что при двух-трёх уточняющих вопросах "губернатор-технократ" поплывёт и будет не в состоянии вести диалог.

Да, честно говоря, и тех, кто должен задавать такие вопросы, почти не осталось.

Денис Камалягин – главный редактор газеты "Псковская губерния"

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