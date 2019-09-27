Саудовская Аравия впервые начнет выдавать туристические визы. Их смогут получить онлайн жители 49 стран, заплатив 80 долларов. Список стран пока не опубликован. Об этом пишет Reuters.

Туристы не смогут посещать священные для мусульман города Мекка и Медина. Для этого, как и прежде, придется получать визу паломника.

Иностранцев также коснется местный запрет на распитие алкоголя. Однако туристам-женщинам разрешат посещать королевство без сопровождения мужчин и не носить традиционные арабские платья.

Раньше туристы могли посещать Саудовскую Аравию только по транзитной визе и находится в стране максимум три дня. В декабре прошлого года Эр-Рияд начал выдавать электронные визы для посещения концертов и спортивных мероприятий.

В Саудовской Аравии походят реформы, которые продвигает наследный принц Мохаммед бин Сальман. Два года назад женщины получили право водить автомобиль и самостоятельно посещать общественные места. Кроме того, в стране открылись кинотеатры и стало возможным проводить концерты и другие развлекательные мероприятия. По мнению властей, реформы должны диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.