Более 70 правозащитников потребовали освободить обвиняемых по "московскому делу"

Открытое письмо в поддержку заключенных по "московскому делу" подписали 75 правозащитников, сообщает "Мемориал". "В последние недели некоторым из арестованных и осужденных по "московскому делу" изменили меру пресечения, с кого-то вообще сняли обвинения. Может показаться, что власти идут на попятную, — то ли осознав неуспех политики грубой и тупой силы, то ли под давлением российской общественности и мирового сообщества. Однако аресты продолжаются, а ранее арестованным продлевают сроки содержания под стражей", — говорится в письме.

Правозащитники призвали "не оставлять усилий, требуя прекращения "московского дела" и освобождения арестованных". Они также добавили, что необходимо отменить обвинительные приговоры по уголовным делам, связанным с московскими летними протестами: "Прекращение уголовного преследования части обвиняемых по ст.212 УК РФ и освобождение из-под стражи и части обвиняемых, и уже осужденного Павла Устинова — шаг в правильном направлении, но этого совершенно недостаточно. Мы требуем проверки законности применения полицейскими и росгвардейцами силы и спецсредств к участникам массовых акций на предмет наличия в их действиях признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ. Мы требуем отмены приговора осужденному по антиконституционной ст.212.1 УК РФ Константину Котову и его немедленного освобождения".

Приговор в отношении актера Павла Устинова, который получил три с половиной года колонии, вызвал большой резонанс: осуждённого поддержали актеры и режиссеры, а после и представители других профессий. Они записывали видео в поддержку Устинова и устраивали пикеты у администрации президента. Акция продолжается до сих пор, теперь на ней упоминают не только Устинова, но и всех фигурантов "московского дела". О невиновности Устинова заговорили прокремлевские журналисты и представители "Единой России". Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову нужно заменить реальный срок на условный.

В результате Устинов был отпущен под подписку до вступления решения суда в силу. Рассмотрение апелляции на приговор назначено на 30 сентября. Также из-под ареста был отпущен 34-летний волонтер штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Алексей Миняйло, дело в отношении него было прекращено.