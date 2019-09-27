Политтехнолог Петр Милосердов вышел на свободу

Политтехнолог Петр Милосердов, осужденный по обвинению в создании экстремистского сообщества, в пятницу вышел на свободу после одного года и восьми месяцев нахождения под стражей. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Милосердов поблагодарил тех, кто поддерживал его, пока он находился в заключении.

В мае этого года суд в Москве приговорил Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Политтехнолог был задержан в январе 2018 года. По версии следствия, Милосердов вместе с "неустановленными лицами" состоял в "экстремистском сообществе" националиста Александра Поткина, осужденного в 2016 году. ​

Милосердов не стал признавать вину. Он связывал обвинения в свой адрес с отказом давать показания против Белова. В начале февраля он заявлял о том, что был избит конвоирами в Мещанском суде Москвы.

Милосердов в 2005 году баллотировался в Московскую городскую думу. Позднее он неоднократно участвовал в "Русских маршах". В 2007 году он был председателем исполкома националистического движения "Народ", созданного Алексеем Навальным, Сергеем Гуляевым и Захаром Прилепиным.