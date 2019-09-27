Обвиняемого в госизмене 75-летнего учёного отпустили из СИЗО

"Следователь принял решение об изменении нашему подзащитному 75-летнему Виктору Кудрявцеву меры пресечения с содержания под стражей — нет, не на домашний арест, а на подписку о невыезде!" - написал Павлов. Он уточнил, что Кудрявцев уже вышел на свободу из СИЗО "Лефортово", его встретили родные.

В апреле этого года Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей отправить Кудрявцева на лечение. После этого Министерство юстиции России попросило ФСИН перевести 75-летнего учёного из СИЗО в больницу.​ Кудрявцев перенёс инфаркт. В СИЗО обвиняемому не давали необходимых медикаментов и не оказывали должной медицинской помощи, уверены его адвокаты.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Учёного подозревают в передаче бельгийскому институту гидродинамики секретной информации о гиперзвуковых технологиях для комплексов "Авангард" и "Кинжал". Защита Кудрявцева утверждает, что ЦНИИмаш официально сотрудничал с иностранным институтом, программа сотрудничества была согласована на уровне правительства России, а все работы по ней были открытыми.

Сам учёный не признаёт вины. В ноябре прошлого года он отказался от сделки со следствием: по словам Кудрявцева, ему предлагали признать вину и дать показания на коллег в обмен на домашний арест.