Суд продлил арест для семерых обвиняемых по делу "Сети"

Суд в Пензе продлили арест для семерых обвиняемых по делу сообщества "Сеть". Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Михаил Кульков и Максим Иванкин пробудут под стражей до 3 января 2020 года. Об этом сообщает издание "7x7".

Продлить срок ареста требовала сторона обвинения. По мнению прокурора, обвиняемые могут скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Защита просила перевести обвиняемых под домашний арест. Пчелинцев, Шакурский, Сагынбаев и Чернов заявили о том, что за время пребывания в СИЗО у них значительно ухудшилось здоровье. По мнению обвиняемых, их условия содержания приближены к пыточным.

Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж".

Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.

Судебный процесс по делу "Сети" начался в середине мая в Пензе и Санкт-Петербурге. По статьям "Участие в террористическом сообществе" и "Создание террористического сообщества" обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.