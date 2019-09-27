Палата представителей затребовала у Помпео документы об Украине

Три комитета Палаты представителей Конгресса США, участвующие в расследовании относительно того, возбуждать ли процедуру импичмента президента Дональда Трампа, направили госсекретарю Майку Помпео официальный запрос о предоставлении документов, имеющих отношение к контактам администрации Трампа с властями Украины.
Срок предоставления документов - 4 октября. Председатели комитетов в своём письме предупредили, что их непредоставление будет рассматриваться как воспрепятствование расследованию.
Комитеты возглавляют представители оппозиционной Трампу Демократической партии, которая имеет большинство в палате.
Их председателей интересуют, в частности, подробности о том, почему было принято решение на время приостановить выделение Украины военной помощи, а также о роли юриста Трампа Руди Джулиани в контактах с украинскими представителями.
Кроме того, ряд высокопоставленных чиновников вызваны на слушания в Палату представителей в рамках расследования. На 2 октября запланированы слушания с участием бывшего посла США на Украине Марии Йованович, которую резко критиковал президент Трамп. 3 октября перед конгрессменами должен выступить специальный представитель президента по Украине Курт Волкер.
- Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на этой неделе объявила о начале расследования в рамках процедуры импичмента - после жалобы сотрудника американских спецслужб на содержание телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. 26 сентября документ опубликовала Палата представителей США. Автор жалобы пишет, что Трамп хотел привлечь иностранное государство для преследования своего политического противника - бывшего вице-президента демократа Джо Байдена. Он является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на выборах в 2020 году
- Белый дом опубликовал транскрипт беседы Трампа с Зеленским. Согласно документу, президент США просил расследовать деятельность на Украине сына Байдена. Глава Белого дома считает, что Байден-младший причастен к коррупции на Украине.
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