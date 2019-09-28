Бывший глава спецслужб Узбекистана приговорен к 18 годам тюрьмы

Бывший председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев, признанный виновным в организации преступного сообщества, приговорён к 18 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на сообщение Военного суда республики.

Глава спецслужбы Ихтиёр Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, коррупции, вымогательстве, хищении, нарушении таможенного законодательства и в ряде других преступлений.

По тому же делу осуждены на длительные сроки бывший заместитель председателя спецслужбы, бывший советник председателя, бывший заместитель прокурора Ташкента, бывший замначальника управления по работе с кадрами Министерства юстиции, бывший заместитель генерального прокурора и бывший заместитель председателя Верховного суда и ещё 16 человек.