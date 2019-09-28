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Бывший глава спецслужб Узбекистана приговорен к 18 годам тюрьмы

Ихтиёр Абдуллаев

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Бывший председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев, признанный виновным в организации преступного сообщества, приговорён к 18 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на сообщение Военного суда республики.

Глава спецслужбы Ихтиёр Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, коррупции, вымогательстве, хищении, нарушении таможенного законодательства и в ряде других преступлений.

По тому же делу осуждены на длительные сроки бывший заместитель председателя спецслужбы, бывший советник председателя, бывший заместитель прокурора Ташкента, бывший замначальника управления по работе с кадрами Министерства юстиции, бывший заместитель генерального прокурора и бывший заместитель председателя Верховного суда и ещё 16 человек.

  • Ихтиёр Абдуллаев занимал должность председателя СГБ Узбекистана в 2018-2019 годах. До этого, с 2015-го в течение трех лет был генеральным прокурором Узбекистана. Ранее занимал пост сенатора страны. Он был уволен со своей должности в феврале. По официальной версии — из-за болезни. Узбекская служба РС первой сообщила о заведённом против него уголовном деле.

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