Умер бывший президент Крыма Юрий Мешков

Умер первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь Марианна Мешкова.

Мешков умер в больнице в Подмосковье. В начале сентября, находясь в Турции, он перенёс инсульт. Ему было 73 года.

Юрий Мешков был президентом Автономной республики Крым в составе Украины в 1994-95 годах. Он выступал за сближение региона с Россией вплоть до его отделения от Украины. Украинские власти изменили конституцию Крыма и сместили Мешкова с поста президента, это произошло без применения насилия. После этого Юрий Мешков жил в Москве. Когда в 2011 году он приехал в Крым, Служба безопасности Украины приняла решение о его выдворении в Россию.

Мешков активно не участвовал в событиях 2014 года в Крыму. После аннексии Крыма Россией он считал полуостров российским, однако критиковал российское руководство региона и заявлял, что референдум о присоединении Крыма к России был проведён неправильно.

В марте нынешнего года Центральный районный суд Симферополя арестовал Мешкова на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции. Его задержали, когда он пришел на празднование пятилетия аннексии Крыма на площади Ленина в Симферополе, где должно было состояться выступление Владимира Путина. Сам он заявил, что считает преследование ответом на попытку провести 19 марта протестный митинг с критикой властей Крыма. Уведомление о митинге ему не согласовали и акция не состоялась.