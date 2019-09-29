В Москве проходит митинг за свободу политзаключённых

На проспекте Сахарова в Москве идёт митинг в защиту политзаключённых. Его главное требование - освободить арестованных и осуждённых по "московскому делу" и прекратить преследования по политическим мотивам.
Митинг ведут журналисты Сергей Смирнов и Татьяна Фельгенгауэр.
Выступили директор ФБК Иван Жданов, политик Юлия Галямина, дядя арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, адвокат Мария Эйсмонт и другие. Выступили также музыканты.
На митинг пришёл оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, митинг - один из шагов на пути к созданию в России массового движения за освобождение политзаключённых.
По оценкам "Белого счётчика" и MobCounter к началу митинга на проспекте Сахарова собрались около 10 тысяч человек, люди продолжают подходить.
- "Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве против недопуска независимых кандидатов на выборы. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а часть из них была освобождена. 5 человек, однако, были осуждены к различным срокам лишения свободы по обвинениям в насилии по отношению к полицейским. Это Павел Устинов, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данила Беглец. С "московским делом" также связывают приговоры Константину Котову – по статье о неоднократных нарушениях на митингах – и Владиславу Синице, в твите которого суд усмотрел угрозу расправы над детьми росгвардейцев.
- Кроме того, несколько человек по-прежнему находятся в СИЗО или под домашним арестом.
- В поддержку обвиняемых по "московскому делу" выступили сотни деятелей культуры и общественных деятелей, учителей, студентов, врачей, журналистов, священников Русской православной церкви, людей других профессий. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.