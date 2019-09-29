В Москве проходит митинг за свободу политзаключённых

На проспекте Сахарова в Москве идёт митинг в защиту политзаключённых. Его главное требование - освободить арестованных и осуждённых по "московскому делу" и прекратить преследования по политическим мотивам.

Митинг ведут журналисты Сергей Смирнов и Татьяна Фельгенгауэр.

Выступили директор ФБК Иван Жданов, политик Юлия Галямина, дядя арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, адвокат Мария Эйсмонт и другие. Выступили также музыканты.

На митинг пришёл оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, митинг - один из шагов на пути к созданию в России массового движения за освобождение политзаключённых.

По оценкам "Белого счётчика" и MobCounter к началу митинга на проспекте Сахарова собрались около 10 тысяч человек, люди продолжают подходить.