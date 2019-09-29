Жители Элисты потребовали отставки мэра, приехавшего из "ДНР"

В центре Элисты прошёл народный сход с требованием отставки мэра города Дмитрия Трапезникова, в недавнем прошлом – временно исполняющего обязанности главы так называемой Донецкой народной республики.

По свидетельствам очевидцев, на площади Победы собралось около 500 человек. У них не было ни транспарантов, ни звукоусиливающей аппаратуры – только небольшой мобильный стенд с надписью "Это наш город". Полиция не стала мешать проведению схода.

В середине мероприятия перед собравшимися выступил спикер местного горсовета Николай Орзаев. Он объяснил, что депутаты проголосовали за назначение Трапезникова потому, что у того "хорошее образование" и он "отличный специалист". Эти высказывания вызвали у собравшихся негодование, и Орзаеву пришлось прекратить выступление.

Один из инициаторов схода, журналист Бадма Бюрчиев, объявил, что если до 1 октября Трапезников не будет отстранён от должности, то горожане выйдут к мэрии.

26 сентября городское собрание Элисты утвердило в качестве исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова, жителя Донецка, который начиная с 2014 года занимал различные руководящие посты в администрации так называемой Донецкой Народной Республики.

В прошлом году, после убийства Александра Захарченко, Трапезников в течение короткого времени исполнял обязанности главы "ДНР". Его кандидатуру на должность мэра Элисты внёс на рассмотрение глава Калмыкии Бату Хасиков, который, в свою очередь, был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года.