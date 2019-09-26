Бывший лидер донецких сепаратистов избран мэром Элисты

Бывший исполняющий обязанности руководителя самопровозглашённой "Донецкой народной республики" Дмитрий Трапезников избран мэром Элисты. Об этом сообщает РИА "Калмыкия". Главу администрации столицы российского региона выбрали депутаты городского собрания.

Кандидатуру внёс на рассмотрение глава Калмыкии Бату Хасиков. "Городу нужен настоящий антикризисный менеджер", – процитировал его заявление глава администрации руководителя региона.

Трапезников родился в Краснодаре, в 1982 году был перевезён семьёй в Донецк. С 2010 по 2012 год он работал заместителем главы совета Петровского района города, после взятия города под контроль сепаратистами стал заместителем председателя Совета министров "ДНР".

После убийства 31 августа 2018 года главы самопровозглашённой республики Александра Захарченко, Трапезников стал исполняющим обязанности главы сепаратистского образования. Через несколько дней его сменил в должности бывший глава парламента сепаратистов Денис Пушилин.

Внёсший кандидатуру Трапезникова Бату Хасиков был назначен главой Калмыкии президентом Владимиром Путиным в марте 2019 года, а в сентябре избран на эту должность. До этого шестикратный чемпион мира по кикбоксингу был депутатом Совета Федерации от республики.