Глава Калмыкии Алексей Орлов ушёл в отставку

Глава республики Калмыкия Алексей Орлов ушел в отставку, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Орлов возглавлял республику с 2010 года, его полномочия истекали в сентябре 2019 года.

Исполняющим обязанности главы Калмыкии назначен шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Он представлял республику в Совете Федерации.

Отставка Орлова стала четвёртым увольнением главы региона за два дня. Накануне в отставку подали губернаторы Челябинской области и Мурманской областей — Борис Дубровский и Марина Ковтун. В среду со своего поста ушёл глава Республики Алтай Александр Бердников.

На прошлой неделе издание "Проект" сообщило, что в отставку в ближайшее время могут подать до шести губернаторов. Все отставки состоятся до конца апреля, утверждали собеседники издания.

В понедельник о грядущих отставках губернаторов написали также "Ведомости". Среди кандидатов на увольнение издание упоминало Орлова.