Стройка на костях. Споры об археологических раскопках в Крыму

В Кировском районе аннексированного Россией Крыма вспыхнул скандал вокруг неизвестных человеческих останков. Их выкопали на месте строительства магистрального водопровода. Археологи предполагают, что это кости из древних курганов и ждут результатов экспертизы. Местные жители обвиняют их в осквернении могил на старом мусульманском кладбище.

В конце августа крымскотатарские активисты забили тревогу. По их словам, при проведении строительных работ на месте исчезнувшего села Унгут в Кировском районе были найдены человеческие останки. Местные жители заявили о том, что там некогда находилось кладбище, а значит, кости принадлежат населявшим Унгут крымским татарам. В доказательство они привели фотографии раскопанных могил, на которых видно, что некоторые скелеты лежат на правом боку с лицом, повернутым к кибле – по направлению к Мекке. Именно так хоронят правоверных мусульман.

Спустя некоторое время выкопанные из земли кости были обнаружены во дворе у жительницы Кировского. Она сдавала времянку археологам, проводившим исследования территории, по которой должен пройти водовод. По словам женщины, копатели сгрузили останки в картонные коробки и полиэтиленовые мешки и бросили во дворе.

"Я была в шоке. Настоящее кладбище они здесь сделали! Собрали в коробки, в пакеты. Принесли кости покойников… Сделали настоящее кладбище во дворе", – говорит хозяйка дома на одном из опубликованных в фейсбуке видео.

Неуважительное отношение к человеческим останкам возмутило жителей Кировского. Они заручились поддержкой юристов и составили обращение в местные органы власти с требованием не допустить дальнейшего осквернения кладбища. В мусульманской традиции тело умершего считается неприкосновенным, и после того, как тело покойного предано земле, оно считается вверенным Аллаху.

Маршрут нового водопровода был спланирован, учитывая, что речь идет об уже исчезнувшем населенном пункте. После депортации крымских татар и представителей других народов в 1944 году большинство населенных пунктов с тюркоязычными названиями были переименованы. В послевоенное время бывшие крымскотатарские селения стали десятками исчезать с географических карт. Села укрупнялись в интересах колхозов и совхозов, жителей переселяли, оставленные дома со временем разрушались. Так произошло и с Унгутом, который с 1948 года носил название Мучное. Последние жители покинули село на рубеже 60-х и 70-х годов, после чего его земли многократно перекраивались. Старое мусульманское кладбище оказалось на участке, отданном под хозяйственное освоение.

Впрочем, у местных властей своя версия событий. "По территории Кировского района идет строительство магистрального водопровода в рамках федеральной целевой программы. Перед началом производства работ проводятся археологические изыскания. Найденные останки, которые поднимают, относятся не к XVIII–XX столетиям, а к более ранним периодам – XII, а то и X веку нашей эры", – изложил официальную позицию властей заместитель главы Кировского района Николай Борт.

Археологи настаивают на том, что костные останки были взяты из древнего кургана, а не с мусульманского кладбища. В то же время генеральный директор КРЦАИ Александр Шарапа признает, что окончательный вердикт можно будет дать только после проведения лабораторных исследований: "Исследований [о принадлежности останков] еще не делали. Но это курганный могильник. Он может датироваться со II века до нашей эры до, может быть, XIII века нашей эры. В этот промежуток существовала традиция курганных захоронений. [Более точная] датировка пока не понятна, потому что пока все это не докопано. Это могут быть и скифы, и сарматы, и греки, и римляне, и представители других культур". По словам ученого, на сегодняшний день на месте проведения раскопок обнаружены останки "порядка 35 человек". По правилам все найденные кости передаются специалистам-антропологам, которые проводят исследования и готовят отчет. В нем указываются пол, возраст и причина смерти человека. "В полевых условиях я не могу это определить", – отметил Шарапа.

В то же время активист Заир Смедляев настаивает, что речь идет о крымскотатарском захоронении, публикуя карту расположенных в районе раскопок поселений с указанием названий населенных пунктов до переименования.

Археологическими изысканиями на месте строительства водовода в Восточный Крым занимается частная компания "Крымский региональный центр археологических исследований" (КРЦАИ). Разрешение на проведение полевых работ в Кировском районе – так называемый открытый лист – ей выдало Министерство культуры РФ. Именно сотрудники этого центра и вскрыли захоронение.

Претензии по поводу того, что кости лежат под открытым небом в пакетах из супермаркета и картонных коробках, кажутся археологу безосновательными. "А как они хранятся? Они всю жизнь так хранятся – методичку возьмите "Проведение археологических полевых работ и составление отчетной научной документации". Я их что, должен в гробы складывать?! В пакеты они и складываются. Там бирки, маркируется все это, с координатами и глубинными отметками, зарисовывается, как это все лежало, – методика единая", – заявил Шарапа.

Ученый пообещал, что найденные кости в дальнейшем вновь будут преданы земле: "В музей кости не передаются: музеи у нас, к сожалению, имеют очень маленькие фонды. Кости представляют интерес только для специалистов. На основании их изучения они пишут научные работы. В дальнейшем останки захораниваются. Этим занимаются антропологи, которые проводили исследования. Никто кости не выбрасывает, собаки их не грызут. Что из земли взято, возвращается в землю".

В некоторых случаях изученные останки передают религиозным общинам по их просьбе – для захоронения с соблюдением обрядов. Так было, например, с костями, найденными под Бахчисараем на средневековом крымскотатарском кладбище при возведении автодороги "Таврида", строительство которой было начато Россией после аннексии в связи с возведением Крымского моста. Точно так же поступили с останками участников Крымской войны 1853–1856 годов, обнаруженными при реконструкции Исторического бульвара в Севастополе. По словам Шарапы, если жители Кировского района попросят выдать им найденные останки после проведения исследований, их просьба может быть исполнена. Однако вернуть находки на прежнее место невозможно, поскольку эта территория подлежит хозяйственному освоению.

Обнаружить захоронение, которое вызвало столько споров, получилось только благодаря прокладке водовода. Дело в том, что в России не предусмотрено отдельное финансирование раскопок курганов и древних поселений. Деньги на подобные изыскания выделяют только в рамках проектов по строительству зданий, дорог и других инфраструктурных объектов, если древняя стоянка или могильник попадают в полосу отвода. Всего вдоль трассы водопровода археологи изучают десять объектов – шесть курганов и четыре поселения, сообщил Александр Шарапа.

К настоящему моменту, по словам специалиста, раскопки в районе Кировского пока не завершены. Следовательно, на поверхность могут быть подняты новые останки.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о недопустимости разрушения мусульманских захоронений и культовых объектов на территории полуострова, а прокуратура Автономной республики Крым внесла информацию о происшествии в Кировском районе в Единый реестр досудебных расследований.

Водовод строится на месте захоронений, чтобы снабжать водой Керченский полуостров из источников в северной части Крыма. Потребность в нем возникла после того, как в 2014 году из-за действий России власти Украины приняли решение перекрыть подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал. Общая длина водной магистрали составит 163 километра.