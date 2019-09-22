Утомленные кислотой. Армянск через год после выбросов

В городе Армянске на севере Крыма жители снова жалуются на ядовитый запах испарений от кислотоотстойника, куда сливает отходы местный химический завод. Подобное уже случалось год назад – тогда пришлось останавливать предприятие, а всех детей вывозить из города. Власти полуострова делают вид, что ситуация находится под контролем, а горожан охватило отчаяние: одни бегут из Армянска, другие пытаются привыкнуть к неудобствам, поскольку не верят, что проблему можно решить.

"Прикрутили в честь праздника"

21 сентября в Армянске отпраздновали день города. Погода не располагала к народным гуляниям: было пасмурно и прохладно. Но жители необычное для Крыма похолодание приняли как подарок судьбы: испарения из кислотонакопителя при титановом заводе уменьшились, и в городе стало возможно нормально дышать.

В канун торжества воздух в городе был относительно чистым. Химический запах, вызывавший кашель и жжение в горле, не ощущался. Атмосферу наполняли лишь выхлопные газы и болотные испарения со стороны пересохшего Северо-Крымского канала (власти Украины перестали подавать в него воду после событий 2014 года). Никто из горожан не носил марлевых повязок, молодые родители неспешно прогуливались с колясками.

"Последние пару дней [запаха] явно слышно не было, – рассказала местная жительница Татьяна Алексеева. – Может, из-за ветра, может, втихаря немного "Титан" прикрутили. День города ведь, чего все и ожидают. Не допустят, чтобы певцы закашлялись на сцене".

Зато во второй половине августа уровень загрязнения атмосферного воздуха превысил все допустимые нормы. Горожане вновь, как и год назад, начали задыхаться и кашлять.

История повторяется

К концу нынешнего жаркого лета залитая в отстойник вода испарилась. В результате события стали развиваться по прошлогоднему сценарию. Химикаты улетучились в атмосферу, и армянцы опять почувствовали неприятные запахи и жжение в горле. Хуже всего приходилось в ночные часы. На фасадах здешних многоэтажек очень мало кондиционеров, а значит, по ночам люди вынуждены были открывать окна для проветривания. Витающие в воздухе испарения конденсировались на всех поверхностях и попадали в организм человека.

У Татьяны Алексеевой дочь учится в Ростове-на-Дону, но в конце августа девушка приехала в родной город. "20-го или 21-го числа она вечером шла домой, а я уже почувствовала, что из окон дует знакомый запах. Я спросила у нее, не воняет ли на улице. Она ответила, что ничего не почувствовала, но что-то в горле першило. А через полчасика она сказала, что начало сильно болеть горло и [появился] привкус гниения во рту. Вот с этих чисел все и началось. Даже при закрытых окнах в квартире дышать было нечем, особенно по ночам", – рассказывает Алексеева.

Другая жительница Армянска, Вероника Свинцова, говорит, что в конце августа "очень воняло и жгло носоглотку". "Хотя я живу на первом этаже и там не очень чувствуется, летом приходилось закрывать балкон и окна. Вечером и рано утром очень чувствовался запах кислоты", – добавила она.

Тяжелее всего пришлось пожилым людям и детям. "Неделю назад, может, более по небу летела какая-то ерунда. Такая же была и в прошлом году, и после этого дня через три-четыре нас вывозили [из города]. В августе мой ребенок кашлял на протяжении месяца, и ничего не помогало. И сопли были", – делится пережитым местная жительница Виктория Трофимова.

Страдают и сами сотрудники "Крымского титана". "У меня начал болеть ребенок примерно 20 или 23 августа. С 1 сентября мы на больничном. Вот сейчас неделю, может, немного больше, запаха нет, а лечимся мы по сей день. Начался кашель, сопли, в ночное время ребенок задыхался. В больнице сказали, что у него в горле волдыри с прозрачной жидкостью от ожога", – рассказал на условиях анонимности один из работников предприятия. Сам он тоже оказался на больничном "из-за жуткого кашля до потери голоса".

Тем не менее, масштабы бедствия на этот раз оказались не такими значительными. В 2018 году из-за содержащихся в воздухе химикатов в квартирах ржавели металлические предметы. В нынешнем году подобного не случалось.

В ночь с 23 на 24 августа 2018 года в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида и хлористого водорода. Все металлические поверхности в городе покрылись липкой ржавчиной, у людей началось удушье и аллергия, на деревьях пожухли листья, погиб урожай в огородах. Впоследствии выяснилось, что воздух испортили испарения содержимого кислотонакопителя на территории градообразующего предприятия – завода "Крымский титан". По причине жаркого лета, а также из-за нехватки воды после перекрытия Северо-Крымского канала отстойник сильно обмелел, что привело к увеличению концентрации кислот и попаданию опасных для здоровья химических веществ в атмосферу. Представители администрации аннексированного Россией Крыма поначалу заявляли, что сообщения о ЧП не соответствуют действительности. Лишь 4 сентября были опубликованы официальные данные о значительном превышении предельной концентрации вредных веществ в атмосфере. В школах и детских садах объявили каникулы, детей на несколько недель отправили в санатории в другие районы Крыма.

13 сентября в Армянске произошел повторный выброс химических веществ, после чего в городе на десять дней ввели режим чрезвычайной ситуации. Обстановка в городе стабилизировалась только во второй половине октября, с понижением температуры воздуха. Детей вернули из эвакуации, а на "Крымском титане" вновь запустили производственный цикл.

Остаток осени и зиму город пережил спокойно. Но с наступлением весеннего тепла вновь начались проблемы. Жители стали жаловаться на недомогание, сыпь, аллергический насморк и конъюнктивит. Однако чиновники по-прежнему сохраняли олимпийское спокойствие: мэр Армянска Василий Телиженко сообщил о том, что кислотонакопитель заполняется водой с опережением графика, а Сергей Аксенов пообещал к осени построить в городе станцию по нейтрализации кислых стоков. Правда, по состоянию на сентябрь 2019 года строительные работы на объекте так и не начались, сетуют местные жители.

Как и годом ранее, власти попытались убедить людей в том, что ничего страшного не происходит. В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма признали, что 22 августа содержание хлористого водорода в атмосфере в 1,74 раза превысило предельно допустимую концентрацию. В связи с этим правительство республики взяло под особый контроль экологическую ситуацию в Армянске, однако с тех пор никаких отклонений, по официальным данным, не фиксировалось. В настоящий момент "концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск ниже предела обнаружения", сообщила корреспонденту Радио Свобода официальный представитель Минэкологии Виктория Сергутина.

По поводу экологической обстановки высказался и глава полуострова. В ходе прошедшей в начале сентября прямой линии он "ответственно заявил", что "угрозы для жизни и здоровья для граждан в Армянске нет". По словам Татьяны Алексеевой, в преддверии выступления Аксенова завод "прикрутили на пару дней, а после прямого эфира всё [загрязнение воздуха] началось заново с новой силой". Она не исключает, что аналогичным образом администрация предприятия поступит и после дня города: "Праздник пройдет, все станет в свое русло. Мы к этому уже привыкли".

Впрочем, один из цехов завода "Крымский титан" в конце августа на всякий случай остановили. Это было сделано "с целью предупреждения неблагоприятной экологической ситуации в связи с тем, что держится высокий температурный режим", пояснила замглавы Минэкологии Ольга Славгородская.

Жители Армянска словам чиновников, кажется, не очень-то верят. В прошлом году власти целых десять дней пытались замалчивать проблему, и теперь горожане убеждены в том, что всей правды им не скажут.

"Это все просто ложь! Они [чиновники] просто сами не бывают вечером в городе и этим не дышат. Им классно, они просто не хотят скандала, особенно в связи с выборами (непризнанные международным сообществом и Украиной выборы в местные органы власти в Крыму прошли 8 сентября, в единый день голосования. – Прим. РС)", – говорит Вероника Свинцова. "Обидно, что из людей делают дебилов", – соглашается с ней ее землячка Екатерина Поливкина.

Впрочем, одно свое обещание власти сдержали. В начале месяца глава Минэкологии республики Геннадий Нараев успокоил армянцев тем, что "температура опустится и ситуация сама собой решится". Так и произошло. Похоже, в случае с ЧП в Армянске естественная смена времен года – самый действенный управленческий инструмент в арсенале крымских чиновников.

"Начнем тут помирать, как мухи"

Ухудшение экологической обстановки в Армянске привело к серьезным проблемам со здоровьем у местных жителей. Все они в один голос жалуются на обострение хронических заболеваний в период активизации выбросов отравляющих веществ.

"Мой сын в прошлом году после выбросов, в конце августа, лежал две недели в больнице с дикими головными болями. Таблетки не помогали. С прошлого года у него воспалились лимфоузлы на шее и только сейчас уменьшились, так как в последние месяцы он не находился в Армянске. Дочь маленькая постоянно кашляет, нос вечно заложен, он просто не дышит. У меня с прошлого августа постоянно повышенное давление, одышка, без причин периодически болит горло. Кстати, у детей тоже. У мужа часто болит голова, – перечисляет Екатерина Поливкина. – А еще я заметила, что общее состояние организма изменилось: постоянно нет сил, апатия, в груди периодически давит".

Местная активистка Мария Смирнова занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, но с 2018 года ее стали мучить приступы гипертонии: "В августе прошлого года я вернулась в Армянск из поездки, и на второй день у меня поднялось давление до 150. Пришлось вызывать скорую. Это в первый раз со мной было, что давление зашкаливало, я почти отключалась. После этого весной опять начались скачки давления, я постоянно начала вызывать скорую. У всех есть слабые места в организме, и просто в определенный момент это все обостряется".

При этом местные врачи наотрез отказываются связывать общее ухудшение самочувствия горожан с деятельностью химзавода, хотя эта связь местным жителям очевидна. "Мы проходим все обследования, сдаем анализы – все идеально, физически мы здоровые люди. Но хоть немного загрязняется воздух – и всё", – отмечает Мария Смирнова. По ее словам, "ни один врач из госучреждения не скажет на приеме, что болезни идут из-за выбросов".

О том же говорит и Екатерина Поливкина: "Врачи валят все либо на несчастную амброзию, либо на простуду". Самый распространенный диагноз при обращении в больницу с симптомами химического отравления – острое респираторное заболевание. Не удивительно, что республиканские чиновники утверждают, что жалоб на выбросы к ним не поступало. Некоторые сотрудники медучреждений в полуофициальной обстановке рекомендуют горожанам держаться подальше от "Крымского титана": "Участковый врач сказал, что это все завод, у вас ожог горла и нужно вывезти ребенка за пределы города, чтобы проверить, станет ли лучше, но диагноз [написал] все тот же – ОРЗ".

Безвыходная ситуация, в которой оказались жители Армянска, доводит людей до отчаяния и заставляет всерьез задуматься о переезде.

"Это экологическая катастрофа для всего Крыма. И каковы будут последствия для здоровья в следующем году, никто не знает. Может, начнем тут помирать, как мухи. Если это так и будет продолжаться, полгорода выедет отсюда. В том году уже многие поуезжали. Люди живут надеждой, что когда-нибудь это кончится. Но руки уже опускаются. Травят ведь и своих же солдат, которые на границе и которых очень много в городе, – пограничников с семьями", – говорит Татьяна Алексеева.

В городке с населением чуть более 20 тысяч человек у каждого есть друг, родственник или знакомый, насовсем уехавший из Армянска после прошлогодних событий. И отток жителей в ближайшее время, судя по всему, не иссякнет. Вероника Свинцова воспитывает ребенка, которому еще не исполнился год, поэтому решение об отъезде уже принято. "Мы с семьей собираемся уезжать из города, потому что невыносимо это терпеть и нюхать. Я очень люблю свой город, он маленький и удобный, но из-за выбросов придется уехать", – признается она.

Цены на жилую недвижимость в городе за год снизились чуть ли не вдвое: люди распродают квартиры, резко упал спрос на аренду. До событий на химзаводе снять "однушку" в Армянске можно было за 10 тысяч рублей в месяц. Теперь же стоимость опустилась до 5 тысяч.

Повторение прошлогодней ситуации многих надломило морально. Год назад "безропотные и послушные" рабочие химзавода вышли к городской администрации и заявили о своих требованиях – по словам Марии Смирновой, это "уникальная ситуация". На этот раз люди лишь "повозмущались в соцсетях", и на этом все кончилось: "Сидим, терпим".

Закрывать или не закрывать?

Период активного развития Армянска пришелся на 1970-е годы, когда по соседству начали строить титановый завод. До сих пор абсолютное большинство жителей города так или иначе связаны с этим предприятием. Это типичный моногород, а потому простого решения проблемы "Крымского титана" не существует.

Практически сразу после прошлогоднего происшествия российская администрация Крыма объявила о том, что о закрытии предприятия не может быть и речи, несмотря на вред, нанесенный окружающей среде. Несмотря на возражения Симферополя в Государственной думе РФ поставили вопрос о закрытии всех химических заводов на севере Крыма. Экологам эта идея кажется привлекательной, но в этом случае тысячи людей из Армянска, Красноперекопска и других населенных пунктов полуострова останутся без работы.

По словам председателя общественной организации "Чистый берег. Крым" Владимира Гарначука, проблема с испарениями кислотонакопителя не будет решена до подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу или до полной остановки производства диоксида титана. Но если завод закроют, в Армянске могут вспыхнуть народные волнения.

"Сейчас контроль над предприятием перешел де-факто к ВТБ, и они создали схему поставки ильменита (сырье для производства диоксида титана. – Прим. РС) из Сирии вместо Иршанского ГОКа (расположен в Житомирской области Украины. – Прим. РС). И в банке уже думают о переводе производства на Урал. Но проблема моногорода не решена, и мы ждем событий, как в Пикалево", – сообщил эксперт в беседе с корреспондентом Радио Свобода.

Мнения самих армянцев о том, нужно ли закрывать завод, разделились. Большинство выступает категорически против. "Народ зависит от этих предприятий. У нас всю жизнь тут химзона. Закрытие предприятий – это самое простое, что можно сделать, но людям негде будет работать и города как такового просто не будет", – считает Татьяна Алексеева.

С ней согласна Мария Смирнова: "Закрытие завода неприемлемо. Потому что вот закроют завод, а кислотонакопитель куда денешь? Никуда. Людям кушать надо, они найдут куда уехать. А кислотонакопитель останется без присмотра со стороны квалифицированных специалистов. И тут надо другие районы Крыма спросить, хотят ли они у себя под боком такую язву иметь. Даже если сюда направят военных, сомневаюсь, что они это потянут".

"Мое мнение – если государство не может обеспечить людям свежий воздух, то зачем нужны эти заводы? На восстановление здоровья потом никаких денег не хватит. Можно построить много других заводов, не приносящих вред здоровью", – парирует Екатерина Поливкина.

"Надо договариваться"

Горожане осознают, что экологические проблемы в городе вызваны событиями 2014 года: потеряв Крым, Украина перестала подавать на полуостров воду из Днепра. Мария Смирнова оценивает происходящее критически: "Крым находится между молотом и наковальней. Мы должны признать, что в 2014 году мы практически добровольно отказались от воды, от света. И с такой уверенностью тогда было сказано, что мы справимся с этим. Поэтому сейчас в Крым вливаются миллиарды, строятся новые трубопроводы и электростанции, тратится много сил, но все это делается для того, чтобы мы смогли дотянуться до того положения, которое у нас было при Украине".

Крымчане, по словам активистки, думали, что после присоединения к России "все они будут жить, как в Москве", но ведь у большей части страны совсем другой уровень жизни. От этого многие сейчас испытывают разочарование. Жительница Армянска настаивает на том, что при решении вопросов о дальнейшей судьбе полуострова во главу угла нужно ставить вопросы сохранения природы.

"Пора вылезти из песочницы и перестать говорить друг другу "вы плохие, а мы хорошие", – считает Мария Смирнова. – Россия и Украина должны как-то договариваться между собой, потому что единственный способ решить экологические проблемы Крыма – это днепровская вода. Люди действуют исходя из своих патриотических взглядов или политических амбиций. Все забывают о том, что жизнь человека – это всего 50 активных лет, а экологические последствия сегодняшних решений будут отдаваться на протяжении столетий".