Конгресс США намерен получить доступ к стенограммам телефонных разговоров президента Дональда Трампа с иностранными лидерами, в числе которых президент России Владимир Путин. Об этом телеканалу NBC заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

"Я считаю, что прежде всего необходимо защитить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли Трамп безопасность нашей страны в беседе с другими национальными лидерами, в частности с Владимиром Путиным, который, на его взгляд, мог принести ему личную выгоду во время избирательной кампании", — заявил Шифф.

Комитет Адама Шиффа рассматривает жалобу сотрудника спецслужб, в которой утверждается, что во время телефонного звонка в июле Трамп попросил украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Джо Байден – один из вероятных противников Трампа на президентских выборах 2020 года. Демократы в Конгрессе считают, что просьба о поиске коррупционных связей в его окружении может расцениваться как вмешательство иностранного государства в избирательный процесс. Нижняя палата Конгресса запустила процедуру импичмента Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 27 сентября, что для Трампа было бы "неуместно" публиковать стенограммы своих бесед с Путиным.

Ранее американские СМИ сообщали, что администрация США ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.