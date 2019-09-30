Разведчик, написавший жалобу на Трампа, даст показания в Конгрессе

Глава Национальной разведки дал разрешение информатору, который заявил о нарушениях, которые, по его мнению, допустил президент США Дональд Трамп по время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступить на слушаниях в Конгрессе. Об этом сообщила Палата представителей США.

Ни Белый дом, ни министерство юстиции не смогут цензурировать его речь. Имя агента по-прежнему останется засекреченным. Нацразведка заявила, что опасается за безопасность сотрудника после угроз Трампа в его адрес. Президент США обвинил агента во лжи и незаконном шпионаже и пригрозил последствиями. Разведчик получил федеральную защиту.

На следующей неделе в Палате представителей Конгресса должны начаться слушания в рамках расследования по процедуре импичмента Трампа. Также для дачи показаний вызваны госсекретарь Майк Помпео, бывший спецспредставитель США по Украине Курт Волкер, экс-посол Украины в Соединенных Штатах Мари Йованович и другие чиновники. Палата представителей также запросила у Госдепартамента все документы по контактам Белого дома с Киевом. Отказ от дачи показаний или предоставления сведений конгрессмены будут расценивать как воспрепятствование расследованию.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. Она показала, что президент США просил украинского лидера возобновить расследование против сына Джо Байдена. Этот политик может стать соперником Трампа в президентской гонке. Трамп утверждает, что Байден-младший причастен к коррупции на Украине.

В жалобе информатора упоминалось, что одной из ключевых фигур, пытавшихся повлиять на Киев, был личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Юрист подтвердил, что встречался с помощником президента Украины Андреем Ермаком. По словам Джулиани, переговоры организовывал Волкер и о них было известно Госдепартаменту. Ермак в разговоре с украинскими журналистами подтвердил, что обращался к Волкеру с просьбой организовать встречу с юристом Трампа.

Волкер подал в отставку в тот же день, когда Джулиани опубликовал отрывки из своей переписки с ним. Он пока не объяснил причины своей отставки, и неясно, связана ли она с расследованием Конгресса.

Демократы считают, что Трамп в разговоре с Зеленским превысил свои полномочия. Сам президент обвинения отвергает.