Руководство онкоцентра Блохина сняло с должности автора обращения врачей

Руководство онкологического центра имени Блохина сняло с должности заведующего отделением Георгия Менткевича и вынесло выговор "за хамское поведение". Менткевич был одним из авторов видеобращения врачей НИИ детской онкологии, которое было опубликовано накануне. Глава онкоцентра Иван Стилиди утверждает, что уволил Менткевича ещё несколько дней назад.

В видеообращении медики пожаловались на низкие зарплаты и плохие условия содержания больных детей, а также обвинили новое руководство в кумовстве и дестабилизации работы клиники. В руководстве онкоцентра назвали ультиматум спекуляцией. Там заявили, что конфликт вызван "личными амбициями" ряда сотрудников.

Остаться на работе более 25 медиков согласны только при выполнении трёх требований: отстранения нового руководства НИИ, обоснованного и прозрачного распределения заработной платы, а также проведения аудита строительства новых корпусов. По словам врачей строительство корпусов идёт уже 20 лет, но введение их в эксплуатацию откладывается из года в год.

Авторы обращения подчеркнули, что много раз просили помощи у власти, но из-за отсутствия реакции теперь с просьбой поддержать их врачи обращаются ко всем гражданам России.