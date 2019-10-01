Осуждённому вместе с Кокориным и Мамаевым тренеру отказали в УДО

В Брянской области суд не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, который был осуждён за хулиганство вместе с футболистами Павлом Мамаевым, Александром Кокориным, а также с младшим братом Кокорина Кириллом.
Выездное судебное заседание прошло в исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий. Без УДО он должен выйти на свободу 13 ноября этого года. В досрочном выходе из колонии ему отказано из-за ряда взысканий, которые он получил летом.
- 8 октября прошлого года Протасовицкий, Мамаев и братья Кокорины устроили две драки в центре Москвы. В первом случае они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, во втором – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина.
- В начале мая Пресненский суд Москвы признал всех четверых виновными в хулиганстве по предварительному сговору и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1 года и 5 месяцев до полутора лет.
- 17 сентября Мамаев и братья Кокорины вышли из колонии – суд принял решение об их условно-досрочном освобождении. Павел Мамаев, с которым его предыдущий клуб, "Краснодар", расторг контракт, уже успел подписать новый договор – с футбольным клубом "Ростов" из Ростова-на-Дону. Александр Кокорин подписал новый контракт со своим прежним клубом – санкт-петербургским "Зенитом".
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