Осуждённому вместе с Кокориным и Мамаевым тренеру отказали в УДО

В Брянской области суд не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, который был осуждён за хулиганство вместе с футболистами Павлом Мамаевым, Александром Кокориным, а также с младшим братом Кокорина Кириллом.

Выездное судебное заседание прошло в исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий. Без УДО он должен выйти на свободу 13 ноября этого года. В досрочном выходе из колонии ему отказано из-за ряда взысканий, которые он получил летом.