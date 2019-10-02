Сотрудники ФСБ пришли с обыском в редакцию дагестанской газеты "Черновик" в Махачкале. Об этом сообщает сайт "Кавказ.Реалии". Оперативники сопровождают следователей Следственного комитета России.

Вооруженные люди в масках пришли в редакцию утром 2 октября, они отказались представиться и потребовали открыть кабинеты главного редактора и учредителя газеты. По словам заместителя главного редактора Магомеда Магомедова, обыск проводится по уголовному делу против редактора отдела "Религия" газеты — Абдулмумина Гаджиева.

Гаджиев обвиняется в финансировании терроризма. Он был задержан 14 июня. По версии следствия, он побуждал читателей газеты вносить пожертвования в благотворительный фонд, из которого они передавались террористической группировке "Исламское государство".

Сам журналист отрицает обвинения. Его коллеги Гаджиева считают уголовное дело сфабрикованным. Один из свидетелей, дававший показания на журналиста, жаловался на пытки. Освободить редактора "Черновика" потребовал международный Комитет по защите журналистов, а правозащитное общество "Мемориал" признало его политическим заключённым.