Московский ресторан "Армения" отсудил у оппозиции 241 тысячу рублей

Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск ресторана "Армения" на Тверской улице в центре города к девятерым оппозиционерам, обязав их выплатить 241 тысячу рублей.

Ответчиками по делу проходили глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сотрудник фонда Георгий Албуров, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина и Владимир Милов.

Истец, посчитав оппозиционеров организаторами несанкционированной акции протеста в центре Москвы 27 июля, требовал сумму вдвое больше. В заявлении ООО "Анкор", которое является владельцем ресторана "Армения", было указано, что из-за митинга ресторан "был вынужден приостановить ведение своей деятельности на весь день" и недополучил больше полумиллиона рублей, из которых 155 тысяч – средний субботний доход, и ещё почти 400 тысяч – стоимость отмененного банкета.

Адвокаты ответчиков считают, что "Армения" не обосновала причину закрытия и сильно преувеличила сумму даже предполагаемых убытков: так, исходя из банкетного листа, на каждого приглашённого приходилось по четыре с половиной килограмма еды. Защита оппозиционеров собирается обжаловать решение Тверского суда.

Ранее Коптевский районный суд взыскал с тех же ответчиков почти три с половиной миллиона рублей в пользу государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги", и ещё миллион двести тысяч – в пользу государственного унитарного предприятия "Мосгортранс".

В судах Москвы находятся ещё несколько денежных исков к оппозиционерам в связи с летними акциями протеста. Самый крупный из них подала служба проката автомобилей "Флай Авто": она требует больше миллиарда рублей компенсации убытков.