"Формула Штайнмайера": шаг к миру или к капитуляции Украины?

Трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины 1 октября согласовала окончательный текст "формулы Штайнмайера" по решению конфликта в Донбассе. Эта формула касается прежде всего выборов в Донбассе и статуса неподконтрольных сейчас Украине территорий Донецкой и Луганской областей, она названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Коммерсант" в среду опубликовал подписи всех сторон под утвержденной "формулой Штайнмайера". Под документом стоят и подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, а также представителей "ДНР" и "ЛНР" – Наталии Никоноровой, Владислава Дейнего и представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика. Каждый из них подписал отдельную копию, общего подписания документа не было.

Выборов под дулами российских автоматов не будет



По информации "Европейской правды", формула была согласована в такой редакции: "Закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующего проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и Международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в нормандской формате, одобренный в Трехсторонний контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ. Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с установившейся практикой приходит к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в нормандской формате, одобренный в Трехсторонний контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ".

Это капитуляция Украины перед Россией



Согласие Украины с такой формулой вызвало протесты в Киеве, ее противники называют предложенный сценарий решения конфликта на востоке страны "капитуляцией Украины перед Россией", поскольку он не предполагает, в частности, вывода российских войск из Донбасса и передачу Украине восточного участка границы с РФ – длиной более 400 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский, встретившийся 2 октября в Верховной раде с лидерами фракций, отказался выступить перед депутатами с парламентской трибуны, чтобы разъяснить им "формулу Штайнмайера". Вечером 1 октября он это сделал на специальном брифинге в здании президентского Офиса, и его слова фактически совпадают в обнародованной в СМИ редакцией согласованного в Минске документа. Президент заверил, что никаких выборов в ОРДЛО "под дулами российских автоматов" не будет.

Согласие Киева на "формулу Штайнмайера", как отметил Зеленский, условие Москвы для скорейшего проведения саммита лидеров "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и России по решению конфликта в Донбассе. Еще одно российское условие для встречи на высшем уровне – разведение войск по линии соприкосновения в зоне конфликта. После станицы Луганской (Луганская область), по словам главы государства, сейчас начинается разведение войск в Петровском (Донецкая область) и Золотом (Луганская область).

2 октября Верховную раду пикетировали несколько сотен активистов, требующих отмены подписания Украиной "формулу Штайнмайера". В руках митингующие держали плакаты с призывом к власти "не сдавать национальные интересы". С требованиями протестующих солидарен и экс-депутат Верховной рады, бывший командир добровольческого батальона МВД "Миротворец" Андрей Тетерук:

Речь идет о полной сдаче интересов нашего государства



— То, что Украина сейчас принимает "формулу Штайнмайера" как план руководства к действию, означает капитуляцию <Украины перед Россией>, проигрыш и провал нашей внешней политики по отстаиванию наших государственных интересов. Потому что "формула Штайнмайера" не предусматривает никаких преференций для Украины. Она лишь выводит Россию из-под международных санкций, как страну, которая развязала и продолжает агрессию против Украины. Мы, согласно этому сценарию, позволяем вернуть территории Украины с полным контролем РФ и на российских условиях. И это будет катастрофой для нашей страны, если эта формула будут воплощена в жизнь в предложенном виде. Потому что нас заставляют разговаривать с марионетками оккупированных Донецка и Луганска, заставляют провести выборы, игнорируя компонент безопасности, на котором настаивал украинский парламент прежнего VIII созыва. То есть, речь идет о полной сдаче интересов нашего государства из-за непрофессионализма, непонимания и неготовности бороться за Украину, – считает Андрей Тетерук.

Навязывая Украине "формула Штайнмайера", как подчеркивают ее противники, Кремль добивается автономного статуса для Донбасса, что может привести к аналогичным требованиям других регионов – и в перспективе к федерализации Украины и как следствие – к развалу украинского государства.

Впрочем, ряд экспертов в Киеве подчеркивают, что "формула Штайнмайера" может угрожать национальным интересам Украины только в том случае, если ее реализация не будет вписана в дорожную карту с согласованием всех вопросов, в том числе и касающихся безопасности в регионе. Что означает "формула Штайнмайера" для Украины? Мнение главы Центра политических исследований "Пента" Владимира Фесенко:

Вырванная из контекста, эта формула не имеет перспектив



— Пока это означает лишь одно – согласован небольшой процедурный момент, связанный с реализацией Минских соглашений по Донбассу, и то согласован, скажем так, в порядке парафирования. И дальнейшая судьба этой формулы зависит от того, как, на каких условиях, в каких формах она будет вписана в дорожную карту реализации Минских соглашений. Сама по себе, вырванная из контекста, эта формула не имеет перспектив. Это очень важный момент. Для России она имеет тактические значение. Для Украины – это шаг для выполнения условия, связанного с проведением саммита в "нормандском формате". А для Германии и Франции, как я понимаю, эта формула означает небольшой шаг в выполнении Минских соглашений. Однако это еще не означает начала реализации Минских соглашений по Донбассу. Все это не "зрада" и не "перемога" (не измена и не победа), – это не капитуляция, но и не мир. Повторюсь, это лишь маленький процедурный момент, который дает шанс на дальнейшее урегулирование конфликта. Но без решения и согласования на компромиссной основе проблем, которые так или иначе оставались прямо противоположными, в понимании Украины и России, а это и особый статус <для Донбасса>, как его понимать, кто и на каких условиях его получает; это и формула выборов в ОРДЛО и ряд других вопросов... Без их решения конфликт невозможно будет урегулировать. Пока сделан небольшой шаг из тупика, в котором переговоры по Донбассу оказались еще три года назад, – констатирует Владимир Фесенко.

Россия хочет сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья



Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко настаивает, что, согласно Минским соглашениями, сначала Украина должна "вернуть контроль над оккупированным Донбассом, включая восточную более чем 400-километровую границу, и лишь затем там могут состояться выборы". "Сначала – вывод российских оккупационных войск и разоружение незаконных вооруженных формирований, перекрытие неконтролируемого участка украинско-российской границы, вывод тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого – переход в политический процесс", – написал Порошенко в фейсбуке. Политик убежден, что Россия хочет сделать из "оккупированного Донбасса аналог Приднестровья". Кроме "Европейской солидарности" против "формулы Штайнмайера" в Верховной раде выступили и фракции "Голос" и "Батькивщина".

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. В старом законе, принятом пять лет назад, есть десятый пункт, в котором записано, что проведению выборов в ОРДЛО должно предшествовать выполнение условий безопасности. Нужен ли новый закон, о чем уже заявил и Зеленский, и ряд депутатов из президентской партии "Слуга народа"? Владимир Фесенко продолжает:



— Здесь могут быть разные варианты. Самый простой – дополнить существующий только на бумаге закон "формулой Штайнмайера", то есть зафиксировать в нем время вступления в силу особенностей местного самоуправления. Сейчас ни "ДНР", ни "ЛНР" не имеют особого статуса, закон вступит в силу только после местных выборов, если они будут признаны ОБСЕ свободными, прозрачными и демократичными. То есть, можно просто внести дополнения в старый закон. Еще один вариант, о нем говорят в Раде, подготовить текст нового закона. И что в нем будет записано – вопрос. В зависимости от формулировок могут возникнуть проблемы с его принятием. Даже в старом документе, принятом в сентябре 2014 года, много спорных моментов, а для некоторых политиков – неприемлемых моментов, в частности, о создании в ОРДЛО "народной милиции", "особой прокуратуры" и так далее. Кстати, этот закон был принят при Порошенко и он его подписал.

— Весной 2015 года этот же закон был дополнен положениями, согласно которым местные выборы в ОРДЛО не могут состояться, в частности, до "вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины; свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и восстановления с этой целью украинского теле- и радиовещания".

"Формула Штайнмайера" – шаг вперед, но ключевые вопросы урегулирования конфликта в Донбассе по-прежнему требуют решений



— Это хорошие дополнения, которые касаются условий проведения выборов на территории Донбасса. И если принимать новый закон – их следует оставить. А о компоненте безопасности и увязке его с процессом выборов и другими политическими вопросами еще следует договариваться. Об этом нет никаких компромиссных договоренностей и близко, к сожалению. Все это следует решать при подготовке дорожной карты Минских соглашений. И если эти условия не будут выполнены – Украина выборы в ОРДЛО не признает. Ни Россия, ни "ДНР" и "ЛНР" принятые весной 2015 года дополнения к закону не признавали. И об условиях выборов еще следует договариваться в Минске. И если выборы будут проводиться не Центральной избирательной комиссией Украины, а так называемыми "ДНР" и "ЛНР", то для Киева такой вариант неприемлем. И это принципиальные вопросы, по которым, думаю, вряд ли украинская сторона будет существенно уступать, возможно, за исключением каких-то деталей. Каким будет новый закон об особенностях порядка местного самоуправления в ОРДЛО? Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко уже заявил журналистам в кулуарах Рады, что он и его коллеги по комитету выступают за то, что в новом документе не было упоминаний о "народной милиции" и о других спорных положениях. Однако о той же "народной милиции" в ОРДЛО говорится во втором Минском соглашении по Донбассу. Как быть в этом случае? Поэтому, на данный момент, вопросов появилось больше, чем ответов. "Формула Штайнмайера" – шаг вперед, но ключевые вопросы урегулирования конфликта в Донбассе по-прежнему требуют решений, – отмечает глава Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.