В этом году отмечают 70-лет создания Совета Европы. В июне российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Полномочия ее делегации были приостановлены почти агрессии 2014 года. За это время украинский кризис не был урегулирован, аннексированные и оккупированные территории, Крым и Донбасс не возвращены. МИД РФ взялся за апологетику пакта 1939 года Сталина и Гитлера., фактически предлагая современности концепцию раздела мира на сферы влияния. Режим Владимира Путина пытается укрепить свой, якобы всегда присущий России, "евразийский вектор", ставит на блок с коммунистическим Китаем, и со странами-изгоями типа Ирана или Венесуэлы. Такие контакты проходили и на днях, когда Путина посетил венесуэльский диктатор Мадуро.

1 октября Владимир Путин прибыл в Ереван на саммит стран-участниц Евразийского экономического союза, там у президента РФ запланирована также встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Как изменилась внешняя политика Путина? Бегство России: из Европы в Азиопу обсуждают историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов, политолог Сергей Цыпляев, журналист Андрей Остальский (Лондон). Ведущий Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 1 октября в 19:05