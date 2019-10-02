СМИ: в боях в Ливии погибли от 10 до 35 россиян

В гражданской войне на территории Ливии погибли от 10 до 35 российских наёмников. Об этом в своём расследовании пишет издание "Медуза" со ссылкой на собственные источники. Точных данных о числе россиян, погибших в Ливии, нет.

По данным издания, погибшие – выходцы из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей. Изданию удалось установить имена некоторых из них: екатеринбуржец Артём Невьянцев с позывным "Халк"; Игнат Боричев, или "Беня"; фамилию погибшего из Красноярского края установить не удалось, хотя известны имя и позывной – Денис "Вектор".

Собеседник в "ЧВК Вагнера" рассказал "Медузе", что командир первого отряда наёмников Александр Кузнецов с позывным "Ратибор" тяжело ранен и доставлен из Ливии в Санкт-Петербург. Вадим Бекшенев, командир взвода одного из отрядов "ЧВК Вагнера", считается без вести пропавшим.

В Свердловскую область первая информация о потерях поступила 28 сентября, пишет "Медуза" со ссылкой на близкого знакомого двух погибших. А в Мурманск уже привезли тело одного из погибших. "Медуза" приводит только его позывной – "Академик".

Родственники погибших бойцов, как утверждается, потеряли с ними связь и пока не получали никакой информации ни от военного ведомства России, ни от других структур.

Тела погибших доставят в Россию только в конце октября из-за общественных волнений после выборов в Мосгордуму, рассказывает близкий к руководству "ЧВК Вагнера" собеседник. "Люди переживают, так что тела там ещё в Ливии в холодильниках полежат", – сказал он. По его словам, тел "примерно 30".

Боевые действия в Ливии продолжаются уже несколько лет, однако официально Россия не принимает в них участия.

25 сентября ​агентство Bloomberg сообщило о переброске в страну более сотни бойцов "ЧВК Вагнера". По данным издания, наёмники оказывают военную поддержку войскам генерала Халифы Хафтара, которые осадили столицу республики Триполи. Сам город контролируется признанным международным сообществом Правительством национального согласия. Поддержку ему оказывают западная коалиция во главе с США и Турция.

В начале марта The Telegraph писал, что численность наёмников "Вагнера" в Ливии составляет уже 300 человек.