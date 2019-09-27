Из Донецка – в Ливию. Бурят "Ваха" из "ДНР" замечен в Триполи

На фотографиях российских наемников, сделанных в зоне боевых действий в Ливии и опубликованных в пятницу расследовательской группой Conflict Intelligence Team (CIT), возможно, присутствует житель Бурятии Владимир Анданов – известный под позывным "Ваха" боец одного из подразделений, воевавших на стороне сепаратистов в Донецкой области Украины.

Человека, похожего на Анданова-"Ваху", заметил на одной из фотографий пользователь твиттера Necro Mancer.

Владимир Анданов – один из самых "медийных" россиян, воевавших на стороне сепаратистов самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Свою популярность он во многом снискал благодаря тому, что неоднократно давал интервью журналистам без маски или балаклавы. Анданов является членом "Союза добровольцев Донбасса". В мае 2018 года Владимир Путин наградил его орденом Мужества.

Один из самых известных эпизодов войны на востоке Украины, в котором, по его собственным словам, участвовал Анданов, – штурм села Логвиново в рамках операции по окружению украинских военных в районе Дебальцева. Именно в этой операции в феврале 2015 года был тяжело ранен и получил ожоги бурятский танкист Доржи Батомункуев. В Логвинове сепаратисты "ДНР" замкнули так называемый Дебальцевский котел, а затем стали обстреливать выходящих из окружения украинских солдат. По одной из версий, операцией по захвату Логвинова руководил отставной офицер ГРУ Минобороны России Сергей Петровский (Дубинский), которого Совместная группа по расследованию катастрофы "Боинга" Малайзийских авиалиний под Донецком назвала одним из подозреваемых в причастности к этой трагедии.

О том, что российские наемники участвуют в боях в Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году продолжается гражданская война, агентство Reuters писало еще в 2017 году. В среду, 25 сентября, об этом написало агентство Bloomberg. Россияне сражаются в Ливии на стороне войск Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, осадивших столицу республики Триполи. Сам город контролируется признанным международным сообществом Правительством национального согласия.

Фотографии с Андановым-"Вахой", опубликованные CIT, 25 сентября были выложены в фейсбуке "3-й триполийской пехотной роты", лояльной Правительству национального согласия, после нанесенного ею авиаудара по силам Хафтара.

Позже в этот день "3-я триполийская пехотная рота" опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлены российские наемники под Триполи. В видеоролике демонстрируются фотографии с телефона одного из них. Как выяснили в CIT, телефон, скорее всего, принадлежал бывшему служащему морской пехоты Балтийского флота Вадиму Бекшеневу, который после ухода с военной службы стал воевать в составе "ЧВК Вагнера". Об этом свидетельствует медаль "ЧВК Вагнера" "За победу над ИГИЛ", фотография которой также была найдена в его телефоне. О судьбе Бекшенева расследователям выяснить не удалось.