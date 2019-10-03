Журналистов в Пскове вызвали на допрос из-за дела Прокопьевой

В Москве у здания Следственного комитета в четверг проходят пикеты в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
Ранее стало известно, что журналистов "Псковской ленты новостей" и "Эха Москвы в Пскове", которые участвовали в акциях в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, 3 октября вызвали на допрос в управление Следственного комитета по региону. Об этом сообщил депутат областного собрания Лев Шлосберг.
В редакции "Псковской ленты новостей" корреспонденту Север.Реалии сообщили, что главный редактор Александр Савенко находится в следственном комитете и от комментариев отказались. В "Эхо Москвы в Пскове" сообщили, что главного редактора Максима Костикова нет на месте, но не уточнили, по какой причине.
Лев Шлосберг рассказал Север.Реалии, что получил информацию о допросе от тех, кого на него вызвали.
"Но я ограничен в том, чтобы опубличивать их имена, поскольку речь идет о людях, которые уже являются свидетелями по делу Прокопьевой и дали подписку о неразглашении. Они лично сообщили мне, что вызваны на допрос, к тому же самому следователю. Оба эти СМИ участвовали в акциях в защиту Прокопьевой. Наше предположение, что допрос связан с этим. При этом главного редактора "Псковской губернии, который полностью опубликовал текст Прокопьевой, на данный момент не вызывали", — сказал депутат.
Льва Шлосберга также вызвали на допрос в следственный комитет 7 октября.
- Уголовное дело об оправдании терроризма против Светланы Прокопьевой завели в феврале 2019 года. В авторской программе "Минутка просветления" на "Эхе Москвы в Пскове" журналист рассуждала о теракт в управлении ФСБ по Архангельской области, где в октябре 2018 года устроил взрыв 17-летний Михаил Жлобицкий. Позже информагентство "Псковская лента новостей" опубликовало колонку Прокопьевой под заголовком "Репрессии для государства" — текстовую версию радиопрограммы. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.
- В поддержку Светланы Прокопьевой и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, многие политики и общественные деятели в России и других странах. СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против Светланы Прокопьевой.
- В Европейский суд по правам человека поступила жалоба Прокопьевой на нарушение ее прав журналиста. В обращении подчеркивалось, что изъятие личного оборудования при обыске в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность ее источников информации.
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