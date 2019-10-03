Журналистов в Пскове вызвали на допрос из-за дела Прокопьевой

В Москве у здания Следственного комитета в четверг проходят пикеты в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.

Ранее стало известно, что журналистов "Псковской ленты новостей" и "Эха Москвы в Пскове", которые участвовали в акциях в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, 3 октября вызвали на допрос в управление Следственного комитета по региону. Об этом сообщил депутат областного собрания Лев Шлосберг.​

В редакции "Псковской ленты новостей" корреспонденту Север.Реалии сообщили, что главный редактор Александр Савенко находится в следственном комитете и от комментариев отказались. В "Эхо Москвы в Пскове" сообщили, что главного редактора Максима Костикова нет на месте, но не уточнили, по какой причине.



Лев Шлосберг рассказал Север.Реалии, что получил информацию о допросе от тех, кого на него вызвали.



"Но я ограничен в том, чтобы опубличивать их имена, поскольку речь идет о людях, которые уже являются свидетелями по делу Прокопьевой и дали подписку о неразглашении. Они лично сообщили мне, что вызваны на допрос, к тому же самому следователю. Оба эти СМИ участвовали в акциях в защиту Прокопьевой. Наше предположение, что допрос связан с этим. При этом главного редактора "Псковской губернии, который полностью опубликовал текст Прокопьевой, на данный момент не вызывали", — сказал депутат.



Льва Шлосберга также вызвали на допрос в следственный комитет 7 октября.