Подозреваемым в вымогательствах в "Крестах" предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение трем подозреваемым по делу о вымогательствах в следственном изоляторе "Кресты". Об это сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что в июле 2019 года трое заключенных потребовали от сокамерника 20 тысяч рублей. Тот не смог найти деньги, обвиняемые избили его, а затем позвонили родственникам потерпевшего и потребовали денег у них. Родственники перевели три тысячи рублей на банковскую карту знакомой одного из обвиняемых.

О пытках в изоляторе "Кресты" в августе сообщил проект Gulagu.net. По данным правозащитников, некоторых заключенных помещали в пресс-хаты, где они подвергались избиениям со стороны других заключенных. Трое сотрудников "Крестов" уволены, еще 20 наказаны. После этого было возбуждено дело о вымогательствах против троих заключенных. Информации о возбуждении уголовного дела о пытках нет.

Фото и видеозаписи избиения заключенного в СК назвали подделкой. Правозащитники сообщали о новых эпизодах насилия в "Крестах".