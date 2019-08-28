Уголовное дело "Крестов". Ответят ли перед законом причастные к пыткам

В отношении сотрудников петербургского СИЗО №1 "Кресты-2" могут возбудить уголовное дело из-за вскрывшихся фактов избиения заключенных. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной. Материалы проверки, в ходе которой были выявлены признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), уже направлены в петербургское управление Следственного комитета России.

7 августа в Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России было отправлено заявление основателя интернет-проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. В нем он писал о том, что, по имеющимся сведениям, в СИЗО №1 "Кресты-2" пытают и избивают людей. "В трех камерах проживают агенты оперативного управления из числа осужденных и арестованных. Администрация СИЗО и сотрудники оперативного управления ФСИН передают незаконно мобильные телефоны, деревянные биты и другие запрещенные предметы, снабжают их домашней едой, создают льготные условия содержания в обмен на незаконные услуги по организации и проведению пыток к основной массе заключенных", – говорится в этом обращении.

За такие "услуги" и агентурную работу оперативники СИЗО "закрывали глаза" и "крышевали" садистов-активистов

По данным Владимира Осечкина, организовывал эти так называемые "пресс-хаты" врио начальника СИЗО Никита Ильин, который таким образом улучшал показатели по "раскрываемости" преступлений. "За такие "услуги" и агентурную работу оперативники СИЗО "закрывали глаза" и "крышевали" садистов-активистов, позволяя им вымогать денежные средства у жертв. Часть денежных средств передавалась оперативникам СИЗО в качестве взяток за общее покровительство", – утверждает Осечкин.

После огласки этой истории руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтвердило факты избиений и вымогательств в петербургском СИЗО "Кресты-2". Как сообщил заместитель директора службы Валерий Бояринев, проверка выявила факты превышения должностных полномочий работниками учреждения. Ранее сообщалось, что несколько сотрудников изолятора "Кресты-2" отстранены от работы.

После появления видео с пытками и избиениями в СИЗО "Кресты-2" туда пришли сотрудники Общественно-наблюдательной комиссии Петербурга. По словам члена ОНК Яны Теплицкой, факты, о которых сообщили правозащитники, подтвердились.

– На Gulagu.net видео с пытками и фотографии появилось 6 августа, а накануне (в ночь на 6 августа) мы получили такое же обращение и такие же фотографии и видеозаписи. Первый раз мы поехали в "Кресты" 8 августа, но того пострадавшего, которого бьют на видео, Андрея, там не было. С тем, кто его бил, нам тоже не дали поговорить – сказали, что он на следственных действиях. Мы знали, что Андрею удалось "сбежать" от пыток в другую камеру, и у нас тогда получилось поговорить только с людьми из этой камеры, они и рассказали нам, какие у него были телесные повреждения, и как его зовут, и что он им рассказывал.

Он поехал на суд, там эти повреждения были зафиксированы, и уже из суда его не стали возвращать в ту страшную камеру

Через несколько дней мы сходили в учреждение, в котором находился Андрей, и он рассказал нам, что есть еще один пострадавший, Алексей, он находился там же, и нам удалось с ним поговорить. Он нам рассказал про то, как били его, и про то, что был еще один пострадавший – Сергей. И мы поняли, что с Сергеем мы уже виделись до всех этих публикаций, мы приходили к нему 13 июля по другому обращению, о нарушении его прав в полиции. А тут мы увидели у него свежие телесные повреждения, и он рассказал, что их ему нанесли его сокамерники в камере 438, и что оперативный сотрудник отказался его переводить из нее. Потом он поехал на суд, там эти повреждения были зафиксированы, и уже из суда его не стали возвращать в ту страшную камеру, он остался в карантине. Но 31 июля его туда вернули, и он все это время там находился. Три человека, которые, по словам Андрея, Алексея и Сергея, их избивали, сейчас находятся в карцере. А видеозаписи избиений вел некий Дмитрий, он там и оставался в этой камере. Сергей говорит, что Дмитрий продолжал оказывать на него давление.

– Яна, в "Крестах" действительно не одна, а три такие “пресс-хаты”, о которых говорится на Gulagu.net?

– Мне не очень хочется использовать этот термин, потому что под ним можно понимать разные вещи. Мы не знаем, если ли еще такие камеры, как 438, но само устройство изолятора "Кресты-2" вполне способствует их появлению. С одной стороны, там в целом корпусе нет видеокамер, с другой – не хватает медиков и сотрудников, до них невозможно достучаться. Например, у Сергея были повреждения на лице, поэтому сотрудник позвал фельдшера, и фельдшер его осматривала через "кормушку". И когда она его спрашивала о причинах повреждений, Сергею говорить не давали, отвечали за него другие люди – через дверь-то не видно, кто говорит. Суди по всему, в "Крестах" практически невозможно подавать обращения, они очень плохо регистрируются. В общем, все гарантии соблюдения законности, которые существуют для заключенных, в "Крестах" не очень-то работают.

– Вы хотите сказать, что в новых "Крестах" стало хуже, чем в старых?

Возможно, вот так эта практика перемещается в "Кресты"

– Нет, не хочу, ведь в старых "Крестах" вообще не было видеокамер. А еще нам только что удалось поговорить с теми, кто занимался избиениями, – до этого двое из них были в СИЗО №4, это то самое СИЗО, где погиб Валерий Пшеничный. Другая пара избивавших была в СИЗО №6 в Горелово, а это то место, откуда мы постоянно получаем жалобы на вымогательства и избиения, у него слава пыточного СИЗО. Мы точно знаем, что в СИЗО №6 эта практика процветает, СИЗО №4 сейчас закрыто, но такое там тоже практиковалось. Возможно, вот так эта практика перемещается в "Кресты". По крайней мере, по словам жертв, избивавшие их люди называли себя воспитанниками Горелово, и одни из них демонстрировал видеозапись, как они пытают человека электрическим током, предположительно, это было в Горелово. Да и вообще, все эти практики очень похожи на то, что было в Горелово – возможно, они пришли оттуда, вместе с безнаказанностью.

– Яна, мы уже знаем реакцию ФСИН на происходящее: прошла федеральная проверка, уволены трое сотрудников, 20 получили дисциплинарные взыскания. Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной даже назвал одно из самых серьезных найденных нарушений – "перевод гражданина, который впервые оказался в СИЗО, в камеру, где содержатся граждане, имевшие ранее судимости". В то же время есть сведения о том, что хотя на время проверки избиения прекратились, но, как только она прошла, возобновились.

– Да, Сергей нам так и сказал: проверка закончилась, и сразу же давление возобновилось. Насчет увольнений – непонятно, кого уволили. Во всяком случае, вряд ли увольнение коснулось заместителя начальника "Крестов" по оперативной работе. А главное, была очень слаженная работа по сокрытию преступлений. Но я не слышала, чтобы были наказаны сотрудники управления.

– Яна, вот вы собрали информацию, все записали и зафиксировали – что еще ОНК может сделать в этом случае?

В разумном случае проверку должны были начать уже по факту телесных повреждений

– Обычно мы стараемся контролировать ситуацию с теми людьми, кто к нам обратился, но, возможно, через полтора месяца у нас не будет такой возможности, потому что у нас заканчивается мандат. А мы видим, что последние несколько лет Общественная палата не выбирает в ОНК тех, кто в предыдущий срок был там активен. Конечно, мы направим сообщения госорганам обо всем, что мы зафиксировали. В разумном случае проверку должны были начать уже по факту телесных повреждений, а у Сергея они были еще 11 июля. Но ее начали, как я понимаю, только после публикации видео. Если нас захотят опросить, мы с радостью все расскажем, приложим акты наших посещений, записи рассказов и всего того, что мы видели своими глазами. Но пока к нам никто не обращался. Видеозаписи наших посещений должны храниться два года, там тоже видны телесные повреждения.

Проведенная в "Крестах" проверка не впечатлила и другого члена ОНК, Екатерину Косаревскую:

– Несмотря на эту проверку, информации о том, что дело возбуждено, все еще нет. По крайней мере, на двоих избивавшихся заключенных продолжает оказываться давление. Только после прихода членов ОНК человека, которого избивали в 438-й камере, перевели в другую камеру. Но на него продолжают оказывать давление, он даже не смог написать никаких заявлений. Еще один человек находится на экспертизе, и, возможно, на него тоже оказывают давление. Какие-то сотрудники уволены, но этого явно недостаточно, нет ощущения, что проверка полностью решила проблему.

– И не уволен Ильин, которого называют организатором пыток?

Во время избиений Андрея ему показывали видео, как пытают другого человека – скорее всего, в Горелово

– Конечно. А ведь он еще и заместитель начальника по оперативной работе. Получается, что все те оперативные сотрудники, которые причастны к этому делу, – сотрудники его отдела. У нас составлены акты по всем нашим посещениям, кроме того, у Сергея, например, на видеозаписи нашего с ним разговора четко видны телесные повреждения, все это мы приложим к нашим заключениям, которые разрастаются по мере получения новой информации. В тот самый день, когда мы разбирались с избиениями в "Крестах", нам сообщили о пытках в Горелово, а потом оказалось, что во время избиений Андрея ему показывали видео, как пытают другого человека – скорее всего, в Горелово. И сейчас мы пытаемся найти жертву – человека, который был на этом видео.

Получается, что проблема давления на заключенных выходит за рамки одного изолятора, она существует не только в "Крестах", это целая система. Когда мы соберем все данные, то отправим их, куда только можем. Они объявили, что 20 человек получили дисциплинарные взыскания – но ведь это может быть просто устный выговор, который ни на что не влияет. Странно также, что те, кто занимались избиениями, помещены в карцер, и, судя по всему, их оттуда не собираются извлекать. Непонятно, зачем назначать дисциплинарное взыскание, помещать в карцер, когда можно провести проверку и возбудить уголовное дело.

– Владимир Осечкин пишет, что видео с избиениями отправляются следователям вплоть до высшего начальства в качестве доказательств проделанной "работы". Если это так, неужели проверяющим было трудно обнаружить эти видео в компьютерах у оперативников и сотрудников ФСИН?

– Да, когда хотят найти авторов экстремистских постов во ВКонтакте, то сразу посылаются запросы. Я уверена, что многие из таких видео тоже пересылаются во ВКонтакте, и совершенно точно можно запросить, какие видео хранятся в переписках этих людей, в рамках следственной проверки можно легко установить, как ведется такая отчетность.

– У вас есть надежда своей деятельностью хоть немного поколебать эту систему насилия во ФСИН? Пока кажется, что она только укрепляется.

Изолятор в Горелово надо закрывать, там происходят чудовищные вещи, но вот теперь мы видим, что порядки Горелово действуют уже в "Крестах"

– Честно говоря, после этой истории надежды стало меньше. Раньше истории о столь откровенных истязаниях людей я слышала только про Горелово. С другой стороны, пусть не сразу, но сами заключенные стали об этом говорить и вынесли это наружу, в публичное поле. И это уже неплохо, потому что из тех изоляторов, в которых все совсем плохо, никакие обращения не доходят, люди боятся говорить, а если здесь говорят, значит, еще есть какой-то шанс. Весь последний год мы говорим о том, что изолятор в Горелово надо закрывать, что там происходят чудовищные вещи, но вот теперь мы видим, что порядки Горелово действуют уже в "Крестах".

Тем не менее Екатерина Косаревская рассчитывает, что возникший скандал поможет найти тех людей, которые покрывают происходящее и в Горелово, и в "Крестах", и тогда ситуация изменится. Она также надеется, что вся эта история была достаточно громкой, чтобы ответом на нее стало политическое решение об изменении системы ФСИН.