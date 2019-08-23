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Трёх сотрудников СИЗО "Кресты-2" уволили после избиения заключённого

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Трёх сотрудников Санкт-Петербургского следственного изолятора "Кресты-2" уволили после появления в интернете видео с избиением заключённого. Ещё 20 работников и руководство СИЗО привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Ранее руководство ведомства подтвердило факты избиений и вымогательств в "Крестах". Несколько сотрудников изолятора отстранили от работы.

В начале августа портал Gulagu.net опубликовал открытое обращение правозащитников к властям с требованием расследовать пытки в "Крестах-2". Сообщалось об изнасилованиях, избиениях и нанесении серьёзных телесных повреждений. Из заключённых, по данным Gulagu.net, выбивают признания в преступлениях и показания по уголовным делам. Их также вынуждают отказываться от жалоб на действия службы исполнения наказаний.

В качестве доказательств правозащитники привели видеозаписи, предположительно, сделанные "активистами" на мобильные телефоны по заданию сотрудников ФСИН. Последним могут давать поручения сотрудники ФСБ или полиции Петербурга, утверждается в публикации.

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