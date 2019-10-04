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Под Львовом разбился самолёт, погибли пять человек

Разбившийся Ан-12

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Пять человек погибли в результате аварийной посадки транспортного самолёта Ан-12 неподалёку от аэропорта Львова.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту были 8 человек. Пятеро погибли, трое получили ранения.

По предварительным данным, у самолёта, который летел из Испании в Стамбул, закончилось горючее. Он должен был совершить дозаправку в аэропорту Львова, но не дотянул до взлётно-посадочной полосы, упав в полутора километрах от неё. Пока не сообщается о гражданстве экипажа и о том, какой груз перевозил самолёт.

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