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Власти Ирана отпустят российскую журналистку

Юлия Юзик

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Власти Ирана отпустят российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее в Тегеране. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя иранского МИД Аббаса Мусави.

По словам собеседника агентства, журналистка была задержана "для дачи ряда объяснений". Ранее сообщалось, что Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля и собираются судить.

Журналистка приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В четверг, выломав дверь в ее номер, журналистку задержали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции.

Представитель МИД России Мария Захарова написала в фейсбуке, что в связи с задержанием журналистки в МИД был приглашён посол Ирана в России "для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".

Юзик – автор книг "Невесты Аллаха" о женщинах-террористках и "Бесланский дневник" – о трагедии в Беслане. О книге "Невесты Аллаха" Юзик рассказывала в эфире Радио Свобода.

/**/ /**/ /**/ Юлия Юзик, автор книги "Невесты Аллаха"
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