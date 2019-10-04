Правозащитник Пономарёв получил новый штраф по закону об иноагентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал движение "В защиту прав заключенных" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Лидер организации Лев Пономарёв оштрафован на 100 тысяч рублей.

Пономарева оштрафовали за пост в фейсбуке и неупоминание об иностранном агенте, пишет "МБХ Медиа". Основанием для проведения проверки стало заявление гражданина, чьё имя не разглашется. Судья рассмотрел дело без представителей Пономарева.

В интервью "Эху Москвы" Пономарёв заявил, что власти хотят надавить на правозащитные организации.

Это не первый штраф для Пономарёва и его организаций в рамках закона об иностранных агентах. Всего общая сумма взысканий составляет около полутора миллионов рублей.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

В ноябре 2018 года был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Позже Госдума одобрила поправки, позволяющие признавать иностранными агентами физические лица.

На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки".