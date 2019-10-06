Опера, РПЦ и новодел. ЮНЕСКО вступилось за Херсонес и Ханский дворец

ЮНЕСКО опубликовала очередной доклад о положении дел в аннексированном Россией Крыму. Особую тревогу специалистов международной организации вызывает состояние объектов всемирного наследия и кандидатов на включение в этот список. Российские власти проводят работы по благоустройству и реставрации исторических памятников, которые угрожают их сохранности. Местные эксперты подтверждают многочисленные нарушения установленных норм и правил при проведении работ.

Доклад генерального секретаря ЮНЕСКО касается ситуации на полуострове в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ. Он подготовлен к 207-й сессии международной организации, которая пройдет с 9 по 23 октября в Париже. Текст доклада доступен на официальном сайте ЮНЕСКО.

Авторы документа констатируют грубые нарушения фундаментальных принципов и норм ООН в Крыму. В частности, это касается обеспечения культурных прав, воспрепятствования свободному распространению информации и деятельности журналистов. Жителей полуострова притесняют по религиозному и национальному признаку. Детям из украинских и крымскотатарских семей не дают изучать в школе родной язык. Серьезные проблемы имеются в сфере науки и высшего образования.

Новодел под видом реставрации

Особое внимание эксперты ЮНЕСКО уделили сохранности двух историко-культурных памятников. Первый из них – древний город Херсонес Таврический и его хора (сельскохозяйственная округа) – находится на территории Севастополя. Этот полис был основан древнегреческими поселенцами в V веке до нашей эры и просуществовал до конца XIV века. В 2013 году археологический памятник внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Второй объект – Ханский дворец в Бахчисарае. В XVI–XVIII веках он был резиденцией крымских ханов, а сегодня представляет собой единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Комплекс с 2003 года является кандидатом на включение в Список всемирного наследия.

В докладе говорится о том, что специалисты обеспокоены стремлением Русской православной церкви принять в собственность 24 объекта в "Херсонесе Таврическом", которые являются неотъемлемой частью объекта культурного наследия. Проведение на территории заповедника международного оперного фестиваля без разрешения фактического собственника объекта в ЮНЕСКО считают "недопустимым как с юридической, так и с этической точек зрения".

В информационном бюллетене, выпущенным Россией к 43-й сессии Комитета всемирного наследия летом этого года, Херсонес включили в число "российских объектов в Списке всемирного наследия". В ЮНЕСКО такой шаг назвали "одним из прецедентов вопиющего пренебрежения Россией нормами и принципами международного права". Руководство организации указало на недопустимость подобных действий.

Больше критики высказано в докладе в отношении историко-культурного комплекса в Бахчисарае. "Сохранность культурного наследия Ханского дворца в Бахчисарае… по-прежнему вызывает серьезную озабоченность", – отмечается в докладе. Комплекс в Бахчисарае является кандидатом на запись в Список всемирного культурного наследия.

Власти "в 2017 году запустили масштабные реставрационные работы на этом участке, что полностью противоречит международному праву", – говорится в документе. В ЮНЕСКО считают неприемлемым, что перед этим были уволены реставраторы, которые занимались этим объектом несколько десятков лет, а старинные конструктивные элементы в здании Большой Ханской мечети заменили новоделами вместо того, чтобы отреставрировать существующие. При этом, как пишут авторы доклада, "грубо пренебрегли аутентичной технологией работы, характерной для XVI–XVIII веков". В процессе были повреждены росписи XVIII века, а оштукатуренный фасад пошел трещинами, когда его стали чистить при помощи мощной водной струи.

"Самым тревожным фактом является то, что все эти реставрационные работы контролируется строительным персоналом, не имеющим ни опыта, ни квалификации в области реставрации исторических построек. Такие насильственные и необдуманные действия создают реальную угрозу уничтожения этого уникального исторического памятника. Проведение указанных работ без разрешения компетентных органов Украины является вопиющим нарушением суверенных прав государства и норм международного права. Работы направлены на полное уничтожение памятника через утрату его подлинности", – констатировали в ЮНЕСКО.

После того как в 2015 году Россия внесла заповедник "Херсонес Таврический" в список федеральной собственности, на его территории начались масштабные преобразования. Популярный достопримечательный объект попытались сделать более удобным для туристов: отсыпали дорожки из гравия, сверху настелили доски, поставили скамейки и мультимедийные стенды, провели подсветку, соорудили трехмерную карту городища и новые входы, по всему заповеднику развесили полотнища с изречениями известных людей о боге и патриотизме. Этим дело не ограничилось. Ради проведения упомянутого в отчете ЮНЕСКО оперного фестиваля, который ежегодно посещает президент России Владимир Путин, прямо посреди кварталов древнего города появилась сцена с трибунами.

Такого рода "улучшения" не могут, по мнению крымских ученых, появиться в черте древнего города. "На городище никакого благоустройства просто не должно быть. Древние постройки должны сохраняться в первозданном виде, их нужно консервировать, если необходимо – проводить реставрационные работы. На древнем городище не должно быть никаких современных конструкций, изменяющих аутентичный вид памятника, а также историко-культурный ландшафт", – рассказал в интервью Радио Свобода археолог и реставратор, бывший сотрудник Херсонесского заповедника Анатолий Туманов.

По словам эксперта, трехмерная карта Херсонеса, установленная прямо на древней дороге, ведущей в город, является "капитальной конструкцией, запрещенной по закону". Сцена с трибунами, трансформаторы, мощные динамики, световая аппаратура, километры проводов и деревянные дорожки угрожают сохранению культурного наследия, считает Туманов: "Все это имеет огромную массу, давит на культурный слой, создает вибрационное воздействие на древние стены. Все это является пожароопасными конструкциями и в случае возгорания приведет к необратимым последствиям", – указал реставратор. По его мнению, в результате проведенных преобразований ЮНЕСКО легко может перевести "Херсонес Таврический" в разряд памятников всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Что касается работ, проведенных в Ханском дворце, то их, по мнению специалистов, сложно признать реставрационными. Это уже привело к частичной утрате аутентичности данного объекта.

Строительные работы на территории дворцового комплекса начались в октябре 2017 года. Проектировщиком выступила симферопольская фирма "Кирамет", генеральным подрядчиком – московская Atta-Group. Активисты еще тогда заметили, что проект не обговаривался на общественных слушаниях, а исполнители работ никогда прежде не занимались реставрациями. К тому же предварительно не были произведены археологические работы. Проект вообще утвердили без какого бы то ни было научного обоснования. На первом этапе строители заменили кровлю на Большой Ханской мечети, но качество работ вызвало у специалистов шквал негодования.

"Работы начали зимой, без установки навеса, а просто натянув полиэтиленовую пленку, что недопустимо. В результате дождевая и талая вода проникли во все конструкции, произошли системные изменения в стенах и фундаментах, появилась эрозия стен, трещины. Дождем были размыты росписи на фасаде. Внутренние конструкции, росписи и потолок, отделанный сусальным золотом, местами были повреждены из-за проникновения воды и отсутствия защитных элементов на деревянных конструкциях", – перечисляет последствия допущенных строителями промахов крымскотатарский общественный деятель, архитектор Эдем Дудаков.

С ним согласна бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова. "Кощунственным было начинать работы в осенне-зимний период, когда выпадает большое количество осадков и степень влажности в Крыму очень высока. Полиэтиленовое покрытие не защитило мечеть от осадков", – рассказала она в интервью Радио Свобода.

Непосредственно при замене кровли реставраторы допустили нарушения. "Применили склеенные составные балки вместо балок из цельного дуба. Поменяли 100% балок, хотя не менее 60% можно было сохранить и отреставрировать. Чем больше сохранено аутентичных материалов, тем качественнее реставрация – они нарушили этот принцип и пошли легким путем", – отмечает Эдем Дудаков.

По словам Эльмиры Аблялимовой, проектанты объяснили решение полностью демонтировать кровлю ее сложной конструкцией и невозможностью провести восстановительные работы. "Сложность строительной конструкции кровли – это не причина ее полного демонтажа, особенно для реставрационных работ. Это элемент архитектуры времени, в котором строился объект, это источник информации о прошлом, который отражает уровень инженерных технологических знаний своего времени", – объяснила эксперт.

Строители также попытались оправдать свои действия тем, что все дубовые цельные балки якобы были поедены жучком и не могли выполнять свою несущую функцию. "После демонтажа эти дубовые балки были распилены, и срез на фото показывает, в каком состоянии была древесина. Она была абсолютно здоровой. Возможно, какая-то часть кровли и нуждалась в полной либо частичной реставрации и замене, но не вся кровля. Эта замена и реставрация должна была быть проведена по определенной технологии, как, например, проводят реставрацию в Кижах", – указала Аблялимова.

Больше всего местных специалистов возмутила замена аутентичной крымской черепицы ручной работы на фабричную, которая была закуплена в Испании: "Черепицу можно было изготовить: технология ее изготовления известна. Также можно было сохранить технологию укладки черепицы на глину. К сожалению, полный демонтаж кровли Большой Ханской мечети, использование современных материалов и технологий (композитные клееные балки, заводская черепица, современная укладка черепицы, использование армированного бетонного сейсмопояса и т.д.) привели к частичной утере данным объектом аутентичности, что отразится на эстетическом восприятии комплекса".

По словам Дудакова, в предыдущие годы Бахчисарайский музей снаряжал экспедиции в горные села Крыма, чтобы собрать черепицу-"татарку". Затем ее сортировали и применяли в реставрационных работах. Нынешнее руководство заповедника от такой практики отказалось.

Ученые также обратили внимание на то, что бетонный сейсмопояс дал дополнительную нагрузку на стены и фундамент, что привело к образованию трещин по периметру Большой Ханской мечети. А использование автокрана при демонтаже балок вызвало образование трещины на восточном минарете, который еще до проведения работ имел наклон.

"В реставрации всегда применяется принцип обратимости и принцип максимального сохранения исторической подлинности и подлинности конструкций. К сожалению, при проведении работ на одном из старейших объектов Ханского дворца эти принципы были забыты", – сокрушается экс-директор Бахчисарайского заповедника. Аналогичный вердикт выносит и Эдем Дудаков: "На мечети просто выхолощены элементы и материалы, представляющие наше культурное наследие. Это практически стилизованная копия Большой Ханской мечети. За всю свою 500-летнюю историю она никогда такой, как сейчас, не была. Это варварство".

Подозрительная поспешность

Некоторые крымские ученые говорят о том, что комплекс Ханского дворца нуждался в срочной реставрации, поскольку отдельные его постройки находились в катастрофическом состоянии.

"В Большой ханской мечети состояние крыши было угрожающим. Поэтому были проведены неотложные работы, вызванные аварийным состоянием объекта. Применение черепицы, идентичной оригинальной, но которую пришлось закупать в Испании, вызвало споры специалистов. Но главное, что была установлена защита от серьезно влияющих природных факторов. Эта задача по крайней мере решена. С эстетической точки зрения серьезных утрат не произошло. Важнейшая цель – предотвращение дальнейшего разрушения памятника", – заявил Радио Свобода историк и археолог, декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен.

По словам специалиста, о необходимости глобальной реставрации Ханского дворца говорили архитекторы еще в конце XIX века. "Последняя большая реставрация проводилась в 1960–1964 годах, но с того времени прошло уже много времени. Процесс ветшания неизбежно продолжается, потому что большинство построек имеет не капитальный характер, это скорее здания легкой конструкции: дворец в основном был летней резиденцией крымских ханов", – указал Герцен.

Дудаков с этим суждением в корне не согласен: "[Ханский дворец] нуждался в реставрации. Но такой срочности не было. Крыша была вполне устойчивая. Это ложь, чтобы оправдать варварскую реставрацию. Смешно: получается, срочно начали, не подготовив защитные конструкции, не изучив объект реставрации, не проведя научные изыскания... Для срочного вмешательства в реставрации есть понятие "первоочередные противоаварийные работы". В ходе этих работ фиксируют временными конструкциями проблемные участки, но не ведут масштабных работ".

Что дальше?

Реставрационные работы на 14 объектах Ханского дворца в Бахчисарае предусмотрены российской "федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя". На них собираются выделить 2 млрд рублей, а закончить работы планируется к 2022 году. Однако сейчас скандальная реставрация приостановлена.

"На других объектах [дворцового комплекса] работы не начинались. К ним ведется тщательная подготовительная деятельность. Пока проекты реставрации других объектов еще не подготовлены. Мы проводили предпроектные археологические исследования, но [дальше] дело не двинулось, очевидно, потому что пока нет компетентной организации с соответствующими допусками, которая бы взяла на себя работу [по реставрации]", – говорит Александр Герцен.

Над главным корпусом дворца к настоящему моменту возвели временную крышу из металлоконструкций. Местные археологи утверждают, что ее опоры слишком сильно давят на грунт, что может привести к разрушению фундамента дворца. Герцен на это замечает, что в 2007 году аналогичная технология применялась турецкими реставраторами при восстановлении средневекового духовного училища Зынджирлы-медресе в бахчисарайском пригороде Салачик, и тогда ни у кого нареканий это не вызвало.

По словам Эдема Дудакова, чиновники в Москве и Симферополе, очевидно, остались недовольны качеством реставрации Большой Ханской мечети, хотя не подали вида. Иначе чем еще объяснить внезапное расторжение договоров с проектировщиком и генподрядчиком и поиск новых исполнителей? Судя по всему, строительные работы на объекте не возобновятся до тех пор, пока не будет проведен новый тендер.

Руины Херсонеса в Севастополе и Ханский дворец в Бахчисарае – не единственные культурно-исторические объекты в Крыму, которым угрожает опасность. В докладе ЮНЕСКО отмечается, что незаконные работы проводятся также на территории средневековой генуэзской крепости в Судаке, в мечети и медресе хана Узбека в Старом Крыму, античном городище Пантикапей в Керчи и замке "Ласточкино гнездо" в окрестностях Ялты. Положение этих достопримечательных объектов может усугубиться после того, как будут найдены средства на реставрацию.