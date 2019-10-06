В Москве у Соловецкого камня проходит акция "Бессмертный ГУЛАГ". Она посвящена памяти жертв политических репрессий и проводится в формате одиночных пикетов.

Участники акции требуют от властей реабилитации всех жертв политических репрессий XX века, открытия архивов КГБ, а также прекращения репрессий в современной России.

Акцию планировали провести как шествие от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, но городские власти отказались её согласовать. Среди заявителей "Бессмертного ГУЛАГа" – представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", а также общественного движения "Декоммунизация". Они повторно подали заявку на шествие по тому же маршруту на 13 октября. Предполагается, что участники демонстрации понесут портреты репрессированных родственников.