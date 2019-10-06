Художник Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге

Художник Покрас Лампас закончил восстановление "Супрематического креста" в Екатеринбурге, сообщает местное издание URA.RU. Журналисты отмечают, что рядом с площадью, где работал Покрас, не было православных активистов, которые ранее выступали против граффити художника.

Сам Лампас заявил, что его работа показала, "что город можно не уводить в конфликт, а объединять" и "находить общий язык даже с теми, чьё мнение ты не разделяешь". Новый вариант граффити, по мнению автора, "подчеркивает баланс того, что происходит в мире искусства и в городской среде".

Работа Покраса Лампаса на территории "Уралмаша" появилась в июле в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Она представляла собой крест с отрывком из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича. Площадь рисунка – больше 6,5 тысяч квадратных метров. Арт-объект был согласован с городскими властями.

Однако позже коммунальные службы заасфальтировали граффити – правда, заявив, что это произошло по ошибке, и пообещав восстановить его. Работы должны были начаться 26 августа. Но за день до этого в Екатеринбурге прошла акция протеста верующих. Им не понравилось, что люди будут ходить по кресту ногами. Протестующие, в частности, угрожали организаторам фестиваля "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов".

В итоге Покрас Лампас отложил поездку в Екатеринбург, где должен был участвовать в восстановлении арт-объекта, а затем согласился изменить дизайн, "чтобы избежать конфликта между жителями Екатеринбурга". Из граффити было убрано очертание креста.