Из жизни Коковых. Ислам Текушев – о кадровой политике

Три года назад мне волшебным образом удалось пройти сквозь три кордона охраны и на фотокамеру мобильного телефона сделать несколько снимков визита главы Чечни Рамзана Кадырова в столицу Кабардино-Балкарии Нальчик. Я было и забыл об этом забавном случае, но на прошлой неделе мне об этом назойливо напомнил фейсбук: депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно утвердили главой республики Казбека Кокова, на протяжении минувшего года временно исполнявшего обязанности главы республики.



С трёх, недозволенных для простых смертных, метров три года назад я снимал крепкие "обнимашки" тогдашнего главы КБР Юрия Кокова и Кадырова на свой iPhone 6. Произошло это случайно – о визите Кадырова в Нальчик я узнал, сидя в маршрутке, которая везла меня на овощной рынок, но так как траектория нашего движения непозволительно пересеклась с маршрутом кадыровского кортежа, нас притормозил чеченский ОМОН. Я вышел из маршрутки и пешком направился к дому правительства, где Кадырова ожидал Юрий Коков со свитой. Для меня по сей день остается загадкой, как меня, постороннего человека, пропустили через три кольца вооружённой охраны? А утопавший в объятиях чеченского лидера Юрий Коков и в страшном сне не мог себе представить, что в один прекрасный день его – как не справившегося со своими обязанностями – отправят в отставку.

Казбек Коков, скромный однофамилец, а потом и преемник главы Кабардино-Балкарии, несколько лет ожидал своего звездного часа в администрации президента России. Некогда яркий представитель республиканской золотой молодежи, после смерти своего отца, первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, он старался не появляться на публике и "не светиться" без нужды перед телекамерами.

Даже когда в 2013 году его назначили советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, в Кабардино-Балкарии об этом никто из тех, кому знать об этом было не нужно, и не узнал. Похоже, стоявшие за спиной Кокова-младшего местные олигархи, утратившие позиции в результате неизбежного передела сфер влияния и бизнеса, опасались за его политическую судьбу; они же и предначертали возвращение Кокова, а вместе с ним – и возвращение его клана.

Кабардино-Балкария вспомнила о существовании Казбека Кокова в сентябре 2018 года, когда в результате конфликта между двумя народами республики, кабардинцами и балкарцами (события в Кендалене), своей высокой должности лишился его предшественник – Юрий Коков. Целый год Казбек Коков старательно и осторожно "временно исполнял" обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики. Прилагая немалые усилия для того, чтобы соответствовать образу своего отца, который через всю свою жизнь пронёс девиз "Навеки с Россией!". Это девиз открывал первому президенту КБР самые плотно закрытые кремлёвские двери.

Учтя опыт предшественника, Казбек Коков сумел договориться с влиятельными лидерами республиканских национальных движений о "режиме тишины" до его утверждения в качестве главы республики. Традиционный (и потенциально взрывоопасный в национальном отношении) автопробег в День адыгского флага никогда не был столь малочисленным, как в 2019 году. Годовщина Кинжальной битвы, которая стоила Юрию Кокову президентского кресла, и вовсе прошла незамеченной.

Молчание сохраняли все, за исключением черкесского гражданского активиста Мартина Качесоко, который не внял советам чиновников Баксанского района КБР, настоятельно рекомендовавших ему заткнуться. Качесоко наряду с другими черкасскими активистами принимал участие в конном переходе через балкарское селение Кендален, ставшем причиной стычек между балкарской и кабардинской молодёжью в сентябре 2018 года. Спустя год Мартину Качесоко, далёкому от понимания законов большой политики кавказского разлива, как указывают все обстоятельства его дела, подбросили наркотики. Бунтовщика "закрыли" в СИЗО, но потом вызволили – не кто иной, как ИО главы КБР Казбек Коков и бывший глава КБР Арсен Каноков. Именно они заступились за неопытного активиста, который получил важный жизненный и политический урок.

3 октября 2019 года испытательный срок Казбека Кокова закончился его утверждением в должности главы Кабардино-Балкарии. Отношение к его отцу, первому президенту республики, "в народе" вовсе не однозначное. Значительная часть кабардинцев и балкарцев, чьи молодые годы пришлись на длительный период его правления, помнят Кокова-старшего как жесткого руководителя, окруженного коррумпированной элитой. При нём из процветающей по советским меркам сельхозреспублики Кабардино-Балкария превратилась в один из самых дотационных регионов России. При Кокове Первом бурно процветали коррупция, рейдерские захваты предприятий, чиновничий произвол, мусульманская община была загнана в подполье и её самые радикальные активисты взяли в руки оружие. Как считают многие в республике, именно Кокову и бывшему министру внутренних дел Хачему Шогенову российские силовики обязаны появлением на свет кабардино-балкарского сектора так называемого "Имарата Кавказ".

Очевидно вот что: главное, чего ждёт от нового главы Кабардино-Балкарии Москва – жесткой экономии и политической тишины. Но в этом Казбек Коков уже преуспел.

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор сайта Caucasus Times​

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