Выдоить копеечку. В мечтах о новых поборах с граждан и бизнеса

Кого и как еще хочет обложить данью Министерство финансов страны? О новых фискальных планах российских властей в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Российский Минфин активно готовится к кризису. Причем делает это весьма своеобразно. За состояние экономики финансовое ведомство не отвечает, а отвечает только за наличие денег в казне. Поэтому, готовясь к неизбежному сокращению налоговых поступлений, Минфин думает не том, как смягчить последствия кризиса, а о том, с кого еще содрать денег. И, под разговоры о неизменности "правил игры" для граждан и бизнеса, готовит новые поборы и правила, которые должны повысить собираемость уже существующих налогов. Все это собрано в документе со скучным названием "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", который был внесен в Госдуму вместе с законом о бюджете.

Полная видеоверсия программы:

Первое, на что все обратили внимание, – это появление трех новых налогов: туристического, утилизационного и налога на операторов сетей связи общего пользования. Раньше это были неналоговые платежи, которые вводились подзаконными актами, а теперь будут налогами. Эксперимент с курортным сбором, который проводился в Крыму, на Алтае и Черноморском побережье Кавказа, видимо, признан правильным начинанием. Он становится официальным налогом, в результате которого цивилизованный курортный отдых, и без того большинству россиян не очень доступный, станет еще дороже.

Блокировать счета, разрушать бизнес будут, но в тюрьму не посадят

То же и со спорным утилизационным сбором, которым, судя по всему, решили заменить саму утилизацию. Деньги с производителей собирают, те повышают цены на свои товары. В итоге расплачиваются россияне. Платят – и продолжают как манны небесной ждать того счастливого момента, когда собранные государством деньги превратятся в систему переработки отходов.

Бизнесу, впрочем, тут вышло некоторое послабление. Минфин обещает за недоимки по новым налогам к уголовной ответственности первые десять лет не привлекать. То есть блокировать счета, разрушать бизнес будут, но в тюрьму не посадят. Вот только не совсем ясно, что послужило основным мотивом для введения этого моратория. То ли постоянные напоминания "гаранта" о необходимости декриминализации бизнеса, то ли стремление сэкономить на содержании бывших бизнесменов в местах не столь отдаленных.

Недалек тот день, когда государство сможет не только автоматически начислять, но и списывать налоги

Совсем уж хорошо заживется малому бизнесу – индивидуальным предпринимателям, которые работают по упрощенной схеме налогообложения, и самозанятым. Налоговые органы получат доступ к их счетам и смогут самостоятельно, без их участия, начислять налоги. Думаю, недалек тот день, когда государство сможет не только автоматически начислять, но и списывать налоги, причем не только с малого или среднего бизнеса, но и просто со всех, до кого сможет дотянуться.

Кстати, о дотянуться. Еще одна творческая находка Минфина относится к признанию граждан – как российских, так и иностранных – российскими налоговыми резидентами. Раньше все было просто: провел в России 183 дня – все, налоговый резидент. Отчитывайся о своих счетах во всех банках мира, объясняй, откуда там деньги, плати налоги. Провел в России на день меньше – живи спокойно, забыв как страшный сон аббревиатуру ФНС. Теперь же финансовое ведомство предлагает считать российскими налоговыми резидентами всех, кто провел в стране больше 90 дней за год, а заодно и тех, кто пребывал на российской земле меньше трех месяцев, но имеет тут недвижимость, экономические или личные связи.

Тезис об экономических и личных связях можно трактовать весьма широко

То есть практически всех выходцев из страны, а заодно и тех, кто ведет в России бизнес, даже если точно такой же бизнес ведется еще в 20 странах мира. Приезжал на Петербургский или Сочинский экономический форум, сидел в зале, где выступал Владимир Владимирович, видел живого Дмитрия Анатольевича – все. Плати налоги в российскую казну. Тезис об экономических и личных связях можно трактовать весьма широко. Но даже если этот пассаж при прохождении через Думу исчезнет и останется только пассаж о трехмесячном пребывании в стране, нововведение затронет очень многих:

Впрочем, все, о чем до этого шла речь, – мелочи на фоне главной инициативы российского финансового ведомства. Подчиненные Антона Силуанова решили, что интернет-гиганты вроде Apple, Google или Facebook должны делиться с российской казной частью своей прибыли. Сейчас они платят налоги по месту регистрации головного офиса, выбирая места с мягкими налогами и твердыми гарантиями для бизнеса. Одной из самых популярных стран является Ирландия, где налог на прибыль составляет всего 12,5 процента. Помимо Facebook и Microsoft, туда перенесли головные офисы и многие российские компании. Например, нашумевшая вологодская (точнее уже бывшая вологодская, а теперь дублинская) компания Playriх, которая занимается разработкой мобильных игр и оценивается Bloomberg в 2,8 миллиарда долларов.

Только что-то пошло не так, если из России едут в Дублин, а не наоборот

Загвоздка в том, что есть действующие соглашения об избежании двойного налогообложения. И попытки обложить дополнительными налогами Google, Facebook или другие компании, на сайты которых заходят россияне, эти соглашения нарушают. Кроме того, все компании, которые официально продают услуги российскому населению, с 2017 года платят тут НДС. То есть налоги они в России платят, как платят страховые взносы за работающих тут сотрудников, НДФЛ и т. д. Попытка "нагнуть" и "раскрутить" их ни к чему хорошему не приведет. Захочет их Роскомнадзор заблокировать по запросу налоговиков – они только посмеются, ведь неизвестно, кому от этого будет хуже. "Яндексу", наверно, лучше. Но все на "Яндексе" не зацикливается.

Хочешь, чтобы международные компании платили не в Ирландии, а в России, создай условия для этого. Сделай так, чтобы выгоднее было платить в России. Собственно, для этого в свое время и создавалось Сколково. Только что-то пошло не так, если из России едут в Дублин, а не наоборот. А пытаться со всех вокруг выдоить копеечку – путь к тому, чтобы повторить бесславную баталию с Павлом Дуровым, который не платит совсем ничего, даже того, что платят Google, Facebook, но сервисом которого пользуются все, включая чиновников Минфина.

О том, почему бизнес не рвется работать в России, рассуждает ведущий аналитик Института современного развития Никита Масленников:

Снижать налоговое бремя. Может быть, это когда-нибудь в России и будет актуально. При другом правительстве, при другом министре… Пока же Минфин занимается тотальной финразверсткой, а деньги старательно складирует в резервы. А потом Центральный банк с ними играет, причем далеко не всегда удачно. В начале октября ЦБ опубликовал отчет о структуре золотовалютных резервов по состоянию на конец марта – так уж они эти данные публикуют, с задержкой в полгода. Так вот, за год иностранной валюты было куплено на 35 миллиардов долларов. Золота – еще на 11 с лишним миллиардов. Проценты по купленным на валюту бумагам принесли 4 миллиарда. А резервы выросли на 27 миллиардов.

Переоценка курсовых разниц стоила российским резервам 20 миллиардов долларов потерь

Что, не сходится? У меня тоже. Если сложить 37, 11 и 4, 27 никак не получается. Секрет прост. ЦБ активно занимался дедолларизацией – скупал юани, евро и прочие австралийские доллары. А они все к доллару упали: перед кризисом инвесторы бегут туда, где надежнее всего. И переоценка курсовых разниц стоила российским резервам 20 миллиардов долларов потерь. Хотя, если считать, например, в венесуэльских боливарах или аргентинских песо, которые недавно сильно обесценились, получится фантастическая прибыль. В конце концов, если уж дедолларизация, то во всем. Так что негоже считать резервы в долларах. Надо бы ЦБ взять на вооружение. Глядишь, и результаты работы выглядеть будут поприличнее.

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