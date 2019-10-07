Власти Ирана: журналистку Юзик задержали из-за проблем с визой

Задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик связано с проблемами с визой, а не с подозрениями в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского правительства Али Рабии.

По его словам, иранские власти продолжают изучать вопрос. Мать Юзик в беседе с "Новой газетой" сказала, что ей о проблемах дочери с визой ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля и собираются судить.

Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. Журналистка приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В министерстве иностранных дел Ирана 4 октября уточнили, что Юзик задержали для "дачи ряда объяснений", и обещали в скором времени её освободить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить от Тегерана разъяснения о задержании российской журналистки.

Юзик – автор книг "Невесты Аллаха" о женщинах-террористках и "Бесланский дневник" – о трагедии в Беслане. О книге "Невесты Аллаха" она рассказывала в эфире Радио Свобода.