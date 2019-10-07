Штайнмайер отрицает, что "формулу Штайнмайера" писали в Кремле

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не согласен с мнением ряда оппозиционных украинских политиков о том, что так называемую "формулу Штайнмайера" - предложение о порядке вступления в действие особого статуса отдельных районов Донбасса - "писали в Кремле".

В интервью украинской службе Би-би-си Штайнмайер, который в понедельник находится с визитом в Грузии, сказал, что сам предложил так называемую формулу, которая впоследствии получила его имя, на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе, которые проходили в Париже четыре года назад. Тогда Штайнмайер был главой МИД Германии.

По его словам, "формула" представляет собой только более подробное перечисление шагов, которые должны предпринять стороны конфликта - "большие шаги разделяются на несколько маленьких", как выразился германский политик.

На прошлой неделе представители Украины на переговорах в Минске согласились с текстом "формулы Штайнмайера". Это вызвало негативную реакцию ряда украинских оппозиционных сил и гражданских активистов. Они обвинили власти страны в подготовке к "капитуляции" перед Россией. Начались уличные акции протеста.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко неоднократно заявлял, что "формула Штайнмайера" на самом деле написана в Кремле. В своём комментарии Би-би-си Штайнмайер выразил удивление в связи с этим, сказав, что на переговорах, где она обсуждалась, присутствовал представитель Порошенко.

О том же вспомнил в своём телеобращении на прошлой неделе и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сама "формула" никак не ограничивает суверенитет Украины над Донбассом, а выборы в подконтрольных сепаратистам регионах могут пройти только после вывода российских войск и передачи границы под контроль Украины.