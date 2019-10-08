"Грани.ру" показали видео, снятое "свидетелем" по делу "Нового величия"

Издание "Грани.ру" опубликовало видео, снятое на скрытую камеру, ключевым засекреченным свидетелем по делу "Нового величия" Русланом Даниловым (он же "Руслан Д."), которого подсудимые и защита считают провокатором спецслужб.

Видео состоит из нескольких фрагментов, снятых в разное время. Скрытая камера закреплена на одежде Руслана Д. Его самого не видно, но хорошо слышно.

На записях он, в частности, предлагал участникам "Нового величия" сделать фальшивые удостоверения МВД, изготовить макеты сотрудников ОМОНа, чтобы тренироваться на них бросать "коктейли Молотова", а в саму зажигательную смесь добавлять пенопласт для большего ущерба, а также купить ракеты для стрельбы. Кроме того, он предлагал ввести в устав "Нового величия" пункт о раздаче оружия. На записях Данилов провоцирует собеседников на разговоры о революции, уставе организации, её программе и идеологии.

Ранее все восемь обвиняемых по делу "Нового величия" подтвердили, что Руслан Данилов (он же "Руслан Д.") – это Родион Зелинский, гражданин Молдавии, давно живущий в России. Они настаивают, что именно он предложил создать организацию и написать её устав, ряд формулировок которого сторона обвинения считает экстремистскими.

Под судом по делу "Нового величия" находятся восемь человек. Их обвиняют в создании экстремистской организации. Они не признают вину. Два человека ранее признали вину, их дела рассмотрели в особом порядке. При этом один из них – Павел Ребровский позже отказался от прежних показаний. В суде он рассказал, что дал их под давлением следователя. В сентябре прокуратура попросила суд отменить приговор Ребровскому, рассмотрение этого вопроса назначено на 8 октября.