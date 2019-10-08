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"Грани.ру" показали видео, снятое "свидетелем" по делу "Нового величия"

Подсудимые по делу "Нового величия"

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Издание "Грани.ру" опубликовало видео, снятое на скрытую камеру, ключевым засекреченным свидетелем по делу "Нового величия" Русланом Даниловым (он же "Руслан Д."), которого подсудимые и защита считают провокатором спецслужб.

Видео состоит из нескольких фрагментов, снятых в разное время. Скрытая камера закреплена на одежде Руслана Д. Его самого не видно, но хорошо слышно.

На записях он, в частности, предлагал участникам "Нового величия" сделать фальшивые удостоверения МВД, изготовить макеты сотрудников ОМОНа, чтобы тренироваться на них бросать "коктейли Молотова", а в саму зажигательную смесь добавлять пенопласт для большего ущерба, а также купить ракеты для стрельбы. Кроме того, он предлагал ввести в устав "Нового величия" пункт о раздаче оружия. На записях Данилов провоцирует собеседников на разговоры о революции, уставе организации, её программе и идеологии.

Ранее все восемь обвиняемых по делу "Нового величия" подтвердили, что Руслан Данилов (он же "Руслан Д.") – это Родион Зелинский, гражданин Молдавии, давно живущий в России. Они настаивают, что именно он предложил создать организацию и написать её устав, ряд формулировок которого сторона обвинения считает экстремистскими.

Под судом по делу "Нового величия" находятся восемь человек. Их обвиняют в создании экстремистской организации. Они не признают вину. Два человека ранее признали вину, их дела рассмотрели в особом порядке. При этом один из них – Павел Ребровский позже отказался от прежних показаний. В суде он рассказал, что дал их под давлением следователя. В сентябре прокуратура попросила суд отменить приговор Ребровскому, рассмотрение этого вопроса назначено на 8 октября.

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