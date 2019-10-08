"Портрет конца эпохи". Запрещенная выставка "Осень пахана"

В Москве 7 октября, в день рождения Владимира Путина, власти сорвали открытие выставки современных художников "Осень пахана". Она должна была открыться в галерее "ДорДор" на Ходынской улице, но начиная с середины дня в галерею стали приходить полицейские, сотрудники Центра "Э", представители районной управы, Роспотребнадзора и пожарной охраны, а также активисты прокремлевского движения "НОД". В итоге посетителей на выставку так и не пустили, дверь в галерею заварили, и теперь организаторы думают над тем, как вызволить из плена работы и организовать мероприятие на новой площадке. Главной темой выставки должно было стать полицейское насилие во время недавних протестных акций в Москве. Радио Свобода поговорило с организаторами и по совместительству художниками, чьи работы должны были быть показаны на выставке "Осень пахана". Большинство из них входит в АХУХУ – Ассоциацию Худших Художников. С разрешения устроителей выставки мы показываем некоторые из работ, которые оказались недоступными для публики из-за действий проверяющих органов и властей, а также публикуем другие картины художников АХУХУ.

"Выставка "Осень пахана" – это попытка задокументировать портрет эпохи, свидетелями конца который мы являемся. Ничто не вечно, и даже беспощадная русская стабильность находится сейчас на финальной стадии своего безумия. АХУХУ в этом году почуяла трупный запах стагнации и увядания властного тела, и чтобы не задохнуться от этой вони, вышла из глубин интернета в свет реальности. Мы провели выставку "русское поле ментов" еще до массовых избиений мирных граждан в Москве и Петербурге "блюстителями правопорядка". Нам давно всё понятно, и как ответственные люди мы обязаны продолжать высказывать свое отношение к происходящим событиям. Мы не боимся скандалов, интриг и преследований, визуализировать злобу дня – это наше конституционное право, гражданский долг и творческая необходимость", – говорится в описании выставки в ее паблике в социальной сети "ВКонтакте". Как срывали открытие выставки "Осень пахана":

Вадим Соболев, организатор выставки "Осень пахана", утро 8 октября: "Мы сейчас сидим недалеко от галереи, которую охраняют полицейские. Мы готовили эту выставку месяц, а вообще все началось довольно давно, три года назад, когда была создана Ассоциация Худших Художников. Большинство ее художников находятся в Петербурге, где мы раньше без проблем проводили выставки, например выставку "Русское поле ментов". В этот раз мы решили провести выставку в Москве, и все пошло не как обычно. Сначала пришли представители управы, сфотографировали весь контент, который к тому времени висел на стенах, и сказали "у вас там антисанитария", намекая на сами картины. Потом пришли пожарные, потом – сотрудники полиции, которые стали проверять у всех документы. Потом пришел Роспотребнадзор. Ближе к 19 часам, к открытию выставки, нас всех попросили выйти из помещения. В этот момент неизвестные люди заварили дверь в галерею. Причем полиция отрицает свое участие в этом, хотя они как минимум способствовали этому, оцепив вход сигнальной лентой. Документально они свои действия никак не аргументировали. Там были и нодовцы, и непонятные люди "борцовской национальности" – их было около 10 человек, они стояли у входа довольно долго, с какой целью – непонятно. Говорили, что "пришли на выставку". Сейчас мы не можем забрать картины, что происходит с самой площадкой – тоже непонятно. Формальный повод, как я понял, это противопожарная безопасность".

"У нас, конечно, были на выставке портреты Владимира Путина, но вообще это остросоциальная выставка. Мы хотели высказаться по поводу последних событий в Москве, поэтому и решили проводить выставку в Москве, а не в Петербурге. Нам было бы намного проще и дешевле сделать все это в Питере, но так как основной беспредел происходил в Москве, мы решили приехать сюда и высказаться здесь. Все у нас около 100 работ со всей России и два художника из Белоруссии, потому что нам кажется, что у них похожая ситуация со свободой слова и с соблюдением законов. Мы не боимся скандалов, интриг, преследований. Визуализировать злобу дня – это наше конституционное право, гражданский долг и творческая необходимость".

"Самый старший из участников выставки – Игорь Шуров. Это представитель уральского андеграунда, он прислал из Екатеринбурга одну свою работу. Также на выставке есть работы его сына Дмитрия Шурова, который живет в Петербурге и участвует в наших выставках не первый раз".

Вадим Соболев: "Работы куратора выставки, Татьяны Полонской, привлекли особое внимание сотрудников органов правопорядка и управы. Нам показалось, что управе особенно понравилась выставка и Вероника Полонская". Вероника Полонская: "Когда они подходили к моим работам, я спрашивала: "Ну что, как вам?" Они ухмылялись, а потом один человек из управы, он там самый главный чиновник был, подошел к работе и спросил: "А что это такое изображено?" Я говорю: "Это Алиса в стране чудес". На этой картине изображен березовый ствол, это такой собирательный образ. Он усмехнулся, сфотографировал и начал рассылать кому-то по вотсапу. Он просил себя не фотографировать, хотя сам фотографировал всех и все. В итоге он взял мой номер телефона и сказал, что еще со мной свяжется. Одна пожилая женщина из Роспотребнадзора начала мне угрожать: она спросила, кто я такая, а потом сказала: "Тебя еще, дорогая, жизнь научит, как нужно себя вести".

Несколько картин для выставки "Осень пахана" сделал Петр Черный – художник из Чебоксар. Впрочем, в одной из его предыдущих картин, не представленных на выставке, привычный пейзаж наверняка узнают не только жители столицы Чувашии.

Один из художников, чьи работы остались за заваренной дверью галереи, – Сергей Васильев. Ниже – одна из его графических картин, посвященная подавлению протестов в России. "Не могу спокойно читать новости и смотреть, что происходит в стране: какие очередные идиотские законы утверждаются, в какое мракобесие все мы скатываемся. Чувствую только гнев и то, что с этим ничего нельзя сделать. И чем дальше, тем хуже. Помню митинг 5 мая, как я стоял на газоне около памятника Пушкину и прямо передо мной пронёсся автозак, полный ОМОНа, а в дверном проёме в этот момент стояла женщина-полицейский и всматривалась в толпу, разговаривая при этом по рации. И все это происходило так, будто бы они обезвреживают каких-нибудь террористов. С такой скоростью, жестокостью и оперативностью, как будто мы – самые опасные преступники. Хочется дать им отпор, даже зная, что последствия могут быть печальными. В каком-то смысле я и даю им отпор, только не на уровне дубинок и кулаков. Всю накопленную ярость и агрессию, все эмоции и энергию я отображаю в своих работах".

В понедельник стало известно, что жительница Москвы, гражданская активистка Алена Попова обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения. С этой новостью перекликается одна из работ московского художника Андрея HUTZY, который также должен был участвовать в выставке "Осень пахана".