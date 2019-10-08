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Культура

"Портрет конца эпохи". Запрещенная выставка "Осень пахана"

Работа "Безвременье" художника Никиты Позднякова, одного из участников закрытой властями выставки "Осень пахана" Photo: vk.com/osenpahana (Courtesy Photo)

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В Москве 7 октября, в день рождения Владимира Путина, власти сорвали открытие выставки современных художников "Осень пахана". Она должна была открыться в галерее "ДорДор" на Ходынской улице, но начиная с середины дня в галерею стали приходить полицейские, сотрудники Центра "Э", представители районной управы, Роспотребнадзора и пожарной охраны, а также активисты прокремлевского движения "НОД". В итоге посетителей на выставку так и не пустили, дверь в галерею заварили, и теперь организаторы думают над тем, как вызволить из плена работы и организовать мероприятие на новой площадке. Главной темой выставки должно было стать полицейское насилие во время недавних протестных акций в Москве.

Радио Свобода поговорило с организаторами и по совместительству художниками, чьи работы должны были быть показаны на выставке "Осень пахана". Большинство из них входит в АХУХУ – Ассоциацию Худших Художников. С разрешения устроителей выставки мы показываем некоторые из работ, которые оказались недоступными для публики из-за действий проверяющих органов и властей, а также публикуем другие картины художников АХУХУ.

Сотрудник полиции на выставке "Осень пахана", галерея "ДорДор", 7 октября 2019 года
Сотрудник полиции на выставке "Осень пахана", галерея "ДорДор", 7 октября 2019 года

"Выставка "Осень пахана" – это попытка задокументировать портрет эпохи, свидетелями конца который мы являемся. Ничто не вечно, и даже беспощадная русская стабильность находится сейчас на финальной стадии своего безумия. АХУХУ в этом году почуяла трупный запах стагнации и увядания властного тела, и чтобы не задохнуться от этой вони, вышла из глубин интернета в свет реальности. Мы провели выставку "русское поле ментов" еще до массовых избиений мирных граждан в Москве и Петербурге "блюстителями правопорядка". Нам давно всё понятно, и как ответственные люди мы обязаны продолжать высказывать свое отношение к происходящим событиям. Мы не боимся скандалов, интриг и преследований, визуализировать злобу дня – это наше конституционное право, гражданский долг и творческая необходимость", – говорится в описании выставки в ее паблике в социальной сети "ВКонтакте".

Как срывали открытие выставки "Осень пахана":

Вадим Соболев, организатор выставки "Осень пахана", утро 8 октября:

"Мы сейчас сидим недалеко от галереи, которую охраняют полицейские. Мы готовили эту выставку месяц, а вообще все началось довольно давно, три года назад, когда была создана Ассоциация Худших Художников. Большинство ее художников находятся в Петербурге, где мы раньше без проблем проводили выставки, например выставку "Русское поле ментов". В этот раз мы решили провести выставку в Москве, и все пошло не как обычно. Сначала пришли представители управы, сфотографировали весь контент, который к тому времени висел на стенах, и сказали "у вас там антисанитария", намекая на сами картины. Потом пришли пожарные, потом – сотрудники полиции, которые стали проверять у всех документы. Потом пришел Роспотребнадзор. Ближе к 19 часам, к открытию выставки, нас всех попросили выйти из помещения. В этот момент неизвестные люди заварили дверь в галерею. Причем полиция отрицает свое участие в этом, хотя они как минимум способствовали этому, оцепив вход сигнальной лентой. Документально они свои действия никак не аргументировали. Там были и нодовцы, и непонятные люди "борцовской национальности" – их было около 10 человек, они стояли у входа довольно долго, с какой целью – непонятно. Говорили, что "пришли на выставку". Сейчас мы не можем забрать картины, что происходит с самой площадкой – тоже непонятно. Формальный повод, как я понял, это противопожарная безопасность".

Полицейский на выставке "Осень пахана"
Полицейский на выставке "Осень пахана"

"У нас, конечно, были на выставке портреты Владимира Путина, но вообще это остросоциальная выставка. Мы хотели высказаться по поводу последних событий в Москве, поэтому и решили проводить выставку в Москве, а не в Петербурге. Нам было бы намного проще и дешевле сделать все это в Питере, но так как основной беспредел происходил в Москве, мы решили приехать сюда и высказаться здесь. Все у нас около 100 работ со всей России и два художника из Белоруссии, потому что нам кажется, что у них похожая ситуация со свободой слова и с соблюдением законов. Мы не боимся скандалов, интриг, преследований. Визуализировать злобу дня – это наше конституционное право, гражданский долг и творческая необходимость".

Картина екатеринбургского художника Игоря Шурова для выставки "Осень пахана"
Картина екатеринбургского художника Игоря Шурова для выставки "Осень пахана"

"Самый старший из участников выставки – Игорь Шуров. Это представитель уральского андеграунда, он прислал из Екатеринбурга одну свою работу. Также на выставке есть работы его сына Дмитрия Шурова, который живет в Петербурге и участвует в наших выставках не первый раз".

Работа Дмитрия Шурова
Работа Дмитрия Шурова

Вадим Соболев:

"Работы куратора выставки, Татьяны Полонской, привлекли особое внимание сотрудников органов правопорядка и управы. Нам показалось, что управе особенно понравилась выставка и Вероника Полонская".

Вероника Полонская:

"Когда они подходили к моим работам, я спрашивала: "Ну что, как вам?" Они ухмылялись, а потом один человек из управы, он там самый главный чиновник был, подошел к работе и спросил: "А что это такое изображено?" Я говорю: "Это Алиса в стране чудес". На этой картине изображен березовый ствол, это такой собирательный образ. Он усмехнулся, сфотографировал и начал рассылать кому-то по вотсапу. Он просил себя не фотографировать, хотя сам фотографировал всех и все. В итоге он взял мой номер телефона и сказал, что еще со мной свяжется. Одна пожилая женщина из Роспотребнадзора начала мне угрожать: она спросила, кто я такая, а потом сказала: "Тебя еще, дорогая, жизнь научит, как нужно себя вести".

Вероника Полонская, "Алиса в стране чудес"
Вероника Полонская, "Алиса в стране чудес"

Несколько картин для выставки "Осень пахана" сделал Петр Черный – художник из Чебоксар. Впрочем, в одной из его предыдущих картин, не представленных на выставке, привычный пейзаж наверняка узнают не только жители столицы Чувашии.

Работа Петра Черного
Работа Петра Черного

Один из художников, чьи работы остались за заваренной дверью галереи, – Сергей Васильев. Ниже – одна из его графических картин, посвященная подавлению протестов в России. "Не могу спокойно читать новости и смотреть, что происходит в стране: какие очередные идиотские законы утверждаются, в какое мракобесие все мы скатываемся. Чувствую только гнев и то, что с этим ничего нельзя сделать. И чем дальше, тем хуже. Помню митинг 5 мая, как я стоял на газоне около памятника Пушкину и прямо передо мной пронёсся автозак, полный ОМОНа, а в дверном проёме в этот момент стояла женщина-полицейский и всматривалась в толпу, разговаривая при этом по рации. И все это происходило так, будто бы они обезвреживают каких-нибудь террористов. С такой скоростью, жестокостью и оперативностью, как будто мы – самые опасные преступники. Хочется дать им отпор, даже зная, что последствия могут быть печальными. В каком-то смысле я и даю им отпор, только не на уровне дубинок и кулаков. Всю накопленную ярость и агрессию, все эмоции и энергию я отображаю в своих работах".

В понедельник стало известно, что жительница Москвы, гражданская активистка Алена Попова обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения. С этой новостью перекликается одна из работ московского художника Андрея HUTZY, который также должен был участвовать в выставке "Осень пахана".

После срыва выставки Ассоциация Худших Художников обратилась к пользователям социальных сетей за материальной помощью в связи с возникшими затруднениями. Несмотря на события понедельника, говорит Вероника Полонская, организаторы намерены вызволить свои работы из галереи "ДорДор" и открыть выставку на другой площадке.

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