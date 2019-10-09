Мосгорсуд оставил приговор Кириллу Жукову без изменений

Московский городской суд в среду оставил приговор участнику акции протеста 27 июля Кириллу Жукову без изменений. Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее Жуков был приговорён к трём годам лишения свободы из-за того, что попытался поднять забрало у шлема росгвардейца. Сотрудник ведомства рядовой Аскарбек Мадреймов утверждает, что своими действиями обвиняемый причинил ему боль. Лямки шлема росгвардейца якобы впились ему в подбородок.

Защита настаивала на том, что Жуков не наносил удара по забралу шлема, а только коснулся его пальцами. Адвокат предоставил видео инцидента снятое с другого ракурса. На нём видно, что сотрудник росгвардии увернулся от руки Жукова. Также юристы предоставили запись эксперимента, с помощью которого они установили, что даже сильный удар по забралу приводит лишь к тому, что оно поднимается вверх.

Судья отказалась допрашивать автора нового видео инцидента, допрашивать свидетелей принимавших участие в эксперименте, а также провести медико-криминалистическую экспертизу. Прокурор настаивал на том, что приговор Жукову справедливый и законный, а наказание соответствует преступлению.

Ранее Московский городской суд смягчил приговор другому участнику акции 27 июля Ивану Подкопаеву, которого приговорили к трём годам колонии по делу о нападении на полицейских с перцовым болончиком. Суд снизил срок лишения свободы до двух лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в приговорах обвиняемым по "московскому делу" нет политики.