Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля в центре города Кирилла Жукова к трём годам колонии общего режима, передаёт корреспондент Радио Свобода. По версии обвинения, Жуков дернул за шлем нацгвардейца, чем причинил ему физическую боль.

Оглашая приговор, судья заявила, что Жуков "достоверно" знал, что сотрудник Росгвардии был представителем власти. Реализуя внезапно преступный умысел, подсудимый "нанёс левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем" с рядового Аскарбека Мадреймова.

Крепление нужно затягивать — если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок

Сам Мадреймов рассказывал, что удар попал в защитное стекло шлема. Из-за удара "лямки [шлема] вдавились в подбородок, было неприятно, больно.

Крепление нужно затягивать — если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок," — объяснял сотрудник Росгвардии.

В ходе прений сторон гособвинение настаивало на том, чтобы приговорить Жукова к четырём с половиной годам колонии. Защита просила дело прекратить. Подсудимый в последней речи заявил, что умоляет судью об условном сроке.