Профессор Стэнфорда Фрэнсис Фукуяма: "Я восхищён Навальным"

Профессор Стэнфордского университета, американский политолог, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, чьи научные работы переведены более чем на двадцать языков мира, дал большое интервью о России перед приездом на Форум Бориса Немцова. Мероприятие проходит в Варшаве. Фукуяма выступит там со специальной лекцией.
В рамках форума ведется дискуссия с участием Фукуямы и оппозиционера Алексея Навального. Прямую трансляцию ведёт телеканал "Настоящее Время".
В разговоре с русской службой радиостанции "Голос Америки" Фукуяма высказался о летних протестах оппозиции в Москве, влиянии Путина на выборы в США и об убийстве Немцова, которому 9 октября исполнилось бы 60 лет.
Фукуяма считает, что Борис Немцов был убит возле Кремля именно в связи с тем, что выступал против Путина и был "настоящим демократом". Политолог подчеркнул, что участвует в форуме имени убитого политика по личным мотивам, так как считает важным напоминать людям, как на Западе, так и в России, что Владимир Путин – это не вся страна и что "есть россияне, которые верят в свободу и хотят большей демократии". "Важно, чтобы эти люди понимали, что они не одиноки, что у них есть международная поддержка", – объяснил Фукуяма своё участие в форуме. О том, что Владимир Путин – не вся Россия, он повторил в интервью дважды.
Фукуяма также высказался о внешней политике Кремля и отношениях России и США – этой теме посвящена большая часть интервью. По мнению политолога, Путин "успешно пользуется расколом в американском обществе", который произошёл после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, и "заинтересован в нём". Фукуяма считает, что президент России установил связи со многими американскими политическими группами, у него "есть друг в Белом доме" и "ему должно быть очень приятно, что американцы сейчас не столь едины в противодействии авторитарному правительству".
Отдельно профессор Стэнфордского университета признался, что в Америке "не до конца понимали возможности использования социальных сетей и хакерских атак с целью вмешательства в выборы, которые стали типичным оружием, используемым Россией". Фукуяма добавил, что "сейчас все страны, ставшие жертвами подобных действий, ищут возможности как можно лучше защитить себя". В этой связи, как считает политолог, предстоящие в 2020 году выборы американского президента будут иметь огромное значение как для самих США, так и для их отношений с Россией. При этом результат гонки Фукуяма назвал "непредсказуемым".
Самого Путина политолог охарактеризовал как политика, "выбравшего форму национализма, которая заключается в доминировании над соседями, такими как Грузия, Украина или страны Балтии". Фукуяма отметил, что подобная форма национализма привела к большим проблемам для многих стран в 20-м веке и должна быть отторгнута. "Ей необходимо сопротивляться", – подчеркнул он.
Наконец, профессор Стэнфордского университета прокомментировал проходившие в течение лета массовые акции протеста в Москве, высказавшись об их организаторе – главе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном. Российский оппозиционер также приехал на Форум Бориса Немцова и примет участие в дискуссии с американским политологом.
По мнению Фукуямы, Навальный продемонстрировал "чрезвычайную смелость" и является одним из тех, кто "действительно может противостоять Путину и кто делает это предельно эффективно". "Я по-настоящему восхищаюсь им", – резюмировал профессор.
- 9 октября в Варшаве открывается Форум Бориса Немцова, организованный фондом его имени при поддержке немецкого Фонда Фридриха Науманна и польского ВОТ-Фонда. Тема форума – "Стратегии против страха в России и за её пределами". Директор Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма выступит на мероприятии со специальной лекцией о свободе.
- Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года возле Кремля на Большом Москворецком мосту. Ни организаторы, ни заказчики убийства до сих пор не найдены. Близкие Немцова, его коллеги, а также адвокаты считают, что за организацией преступления могут стоять люди из ближайшего окружения Владимира Путина – в частности, руководители силовых структур и глава Чечни Рамзан Кадыров.
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