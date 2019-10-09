Профессор Стэнфорда Фрэнсис Фукуяма: "Я восхищён Навальным"

Профессор Стэнфордского университета, американский политолог, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, чьи научные работы переведены более чем на двадцать языков мира, дал большое интервью о России перед приездом на Форум Бориса Немцова. Мероприятие проходит в Варшаве. Фукуяма выступит там со специальной лекцией.

В рамках форума ведется дискуссия с участием Фукуямы и оппозиционера Алексея Навального. Прямую трансляцию ведёт телеканал "Настоящее Время".

В разговоре с русской службой радиостанции "Голос Америки" Фукуяма высказался о летних протестах оппозиции в Москве, влиянии Путина на выборы в США и об убийстве Немцова, которому 9 октября исполнилось бы 60 лет.

Фукуяма считает, что Борис Немцов был убит возле Кремля именно в связи с тем, что выступал против Путина и был "настоящим демократом". Политолог подчеркнул, что участвует в форуме имени убитого политика по личным мотивам, так как считает важным напоминать людям, как на Западе, так и в России, что Владимир Путин – это не вся страна и что "есть россияне, которые верят в свободу и хотят большей демократии". "Важно, чтобы эти люди понимали, что они не одиноки, что у них есть международная поддержка", – объяснил Фукуяма своё участие в форуме. О том, что Владимир Путин – не вся Россия, он повторил в интервью дважды.

Фукуяма также высказался о внешней политике Кремля и отношениях России и США – этой теме посвящена большая часть интервью. По мнению политолога, Путин "успешно пользуется расколом в американском обществе", который произошёл после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, и "заинтересован в нём". Фукуяма считает, что президент России установил связи со многими американскими политическими группами, у него "есть друг в Белом доме" и "ему должно быть очень приятно, что американцы сейчас не столь едины в противодействии авторитарному правительству".

Отдельно профессор Стэнфордского университета признался, что в Америке "не до конца понимали возможности использования социальных сетей и хакерских атак с целью вмешательства в выборы, которые стали типичным оружием, используемым Россией". Фукуяма добавил, что "сейчас все страны, ставшие жертвами подобных действий, ищут возможности как можно лучше защитить себя". В этой связи, как считает политолог, предстоящие в 2020 году выборы американского президента будут иметь огромное значение как для самих США, так и для их отношений с Россией. При этом результат гонки Фукуяма назвал "непредсказуемым".

Самого Путина политолог охарактеризовал как политика, "выбравшего форму национализма, которая заключается в доминировании над соседями, такими как Грузия, Украина или страны Балтии". Фукуяма отметил, что подобная форма национализма привела к большим проблемам для многих стран в 20-м веке и должна быть отторгнута. "Ей необходимо сопротивляться", – подчеркнул он.

Наконец, профессор Стэнфордского университета прокомментировал проходившие в течение лета массовые акции протеста в Москве, высказавшись об их организаторе – главе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном. Российский оппозиционер также приехал на Форум Бориса Немцова и примет участие в дискуссии с американским политологом.

По мнению Фукуямы, Навальный продемонстрировал "чрезвычайную смелость" и является одним из тех, кто "действительно может противостоять Путину и кто делает это предельно эффективно". "Я по-настоящему восхищаюсь им", – резюмировал профессор.