Песков о статье про спецподразделение ГРУ в Европе: "Это Pulp Fiction"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вышедший в американской газете New York Times материал о российских спецслужбах. В нём утверждалось, что на территории Европы действует элитное подразделение Главного управления Генштаба (ранее – ГРУ России), в задачу которого входит дестабилизация политической ситуации в странах ЕС.

"Подобные публикации – это, скажем так, из разряда "Криминального чтива", по-английски – Pulp Fiction", – заявил Песков, отметив, что Россия заинтересована в выстраивании "добрых отношений" с Европой.

Статья в New York Times появилась накануне, 8 октября. Журналисты со ссылкой на источники в спецслужбах четырёх стран утверждают, что элитное подразделение Генштаба России, составленное из специалистов воинской части номер 29 155, в течение десяти лет занимается подрывной деятельностью на территории Европы. В операциях участвуют сотрудники, обученные диверсиям, саботажу и убийствам. В частности, они могут стоять за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, к отравлению болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в Софии, попыткой переворота в Черногории, а также к "кампании по дестабилизации" в Молдавии. В материале утверждается, что подразделение настолько секретно, что о его существовании не знают в других отделах Генштаба.

Вместе с тем, источник в российских спецслужбах заявил изданию "Ведомости", что воинская часть 29 155, известная также как 161-й учебный центр и расположенная в Измайлове, на самом деле является обычными курсами разведки, которые существуют со времен СССР. Он подтвердил, что такие курсы засекречены, но считать их "элитным подразделением по дестабилизации Европы – большое преувеличение". "Ведомости" отмечают, что судя по информации на сайте "История отечественных спецслужб и правоохранительных органов", указанная воинская часть действовала как учебный центр ГРУ еще в 60-х годах прошлого века.

Журналист расследовательского проекта "Досье" Сергей Канев считает, что New York Times опубликовала непроверенную информацию, которую журналистам мог слить бывший сотрудник российских спецслужб. По его словам, информацию о военнослужащих части 29 155, включая их телефоны и домашние адреса, можно найти в интернете, "если хорошо покопаться".