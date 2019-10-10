Apple удалила приложение для протестующих в Гонконге

Компания Apple удалила из Apple Store приложение для отслеживания местоположения полиции в Гонконге. Корпорация признала, что программа HKmap.live создала угрозу как полицейским, так и сами жителям китайской автономии.
Apple удалила приложение после критики Пекина. Китайские власти заявили, что программа упрощает участие в беспорядках и, в частности, помогает радикально настроенным активистам нападать на полицейских
Разработчик приложения в ответ заявил, что приложение не ставит под угрозу безопасность полицейских и населения. Приложение объединяет контент из общедоступных записей в соцсетях. При этом модераторы удаляют сообщения, которые могут спровоцировать противоправные действия, говорится в твиттере компании-разработчика. Создатель приложения также назвал решение Apple политическим и направленным на подавление прав человека в Гонконге.
Представители Китая на запрос Reuters об удалении приложения HKmap.live из Apple Store не ответили.
- Активные протесты в Гонконге начались летом. Демонстранты требовали отозвать из городского парламента законопроект, позволяющий выдавать подозреваемых в уголовных преступлениях судам континентального Китая. Власти приостановили рассмотрение законопроекта, но протестующие стали требовать полной его отмены.
- К осени список требований расширился – сейчас активисты добиваются сохранения автономии города и отставки прокитайской городской администрации.
- Гонконг, долгое время бывший британской территорией, перешёл под суверенитет Китая в 1997 году. Городу гарантирована широкая автономия в рамках модели "Одна страна – две системы" до 2047 года. Жители опасаются, что китайские власти попытаются прекратить автономию раньше и не знают, что их ждёт после прекращения срока договора с Лондоном.
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