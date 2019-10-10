Apple удалила приложение для протестующих в Гонконге

Компания Apple удалила из Apple Store приложение для отслеживания местоположения полиции в Гонконге. Корпорация признала, что программа HKmap.live создала угрозу как полицейским, так и сами жителям китайской автономии.

Apple удалила приложение после критики Пекина. Китайские власти заявили, что программа упрощает участие в беспорядках и, в частности, помогает радикально настроенным активистам нападать на полицейских

Разработчик приложения в ответ заявил, что приложение не ставит под угрозу безопасность полицейских и населения. Приложение объединяет контент из общедоступных записей в соцсетях. При этом модераторы удаляют сообщения, которые могут спровоцировать противоправные действия, говорится в твиттере компании-разработчика. Создатель приложения также назвал решение Apple политическим и направленным на подавление прав человека в Гонконге.

Представители Китая на запрос Reuters об удалении приложения HKmap.live из Apple Store не ответили.