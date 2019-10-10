Зеленский отказался публиковать стенограмму разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский отказался публиковать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-марафоне в Киеве, Зеленский заявил, что такая публикация "навредит обмену [заключенными] и прекращению войны [на востоке Украины]". "Я верховный главнокомандующий, а не телеведущий. Тактика есть тактика, а стратегия есть стратегия. Я не должен показывать всем свои разговоры", – заявил Зеленский.

Президента Украины спросили о разговоре с Путиным на фоне скандала в США, вызванного публикацией телефонного разговора Зеленского с Дональдом Трампом. Этой теме была посвящена значительная часть вопросов журналистов. Но тема войны на востоке Украины, а именно так называемая "формула Штайнмайера" интересовала представителей СМИ не меньше. Эта формула была подписана на переговорах в Минске, в документе описан порядок введения особого статуса для территорий самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".

Один из журналистов напомнил Зеленскому, что во время своей предвыборной кампании будущий президент обещал не допустить введение особого статуса. В ответ на это Зеленский заявил, что закон об особом статусе для "ДНР" и "ЛНР" ещё не подписан, а без этого "формула Штайнмайера" не может вступить в силу. По словам Зеленского, Украина будет решать данный вопрос после саммита в нормандском формате, а сама эта встреча, как заявил украинский лидер, зависит от разведения сил в Донбассе.

Зеленский также ответил на вопрос, не боится ли он протестов из-за "формулы Штайнмайера". "Я ничего этого не боюсь. [Я покину свой пост] в любой момент в любую секунду, если общество захочет, чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь", – заявил Зеленский.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что он хочет вернуть к обсуждению в нормандском формате тему Крыма. Украинский президент напомнил, что "всё началось" именно с аннексии полуострова в 2014 году.

Говоря о личной встрече с Владимиром Путиным, Зеленский заявил, что это может произойти либо на саммите в нормандском формате, либо как прямая встреча. Но второй формат, по словам Зеленского, не обсуждается, потому что "все против". При этом президент Украины заявил, что личная встреча "должна быть, если мы хотим закончить войну".

Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков в четверг обвинил Украину в срыве разведения сил в Донбассе и попытках саботировать "формулу Штайнмайера". Ушаков заявил, что без выполнения этих пунктов саммит в нормандском формате невозможен. "Саммит ради саммита не нужен", необходимы "конкретные результаты по реализации Минских соглашений", заявил помощник президента России.

Прямую трансляцию пресс-марафона Зеленского смотрите здесь: